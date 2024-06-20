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Депутат из Владивостока напугал город новой мечетью: что строят на самом деле

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня, ФедералПресс. Депутат Думы Владивостока Дмитрий Новиков поднял шум из-за якобы планов открыть новую мечеть в пристройке к многоквартирному жилому дому на Тихой. На деле ситуация оказалась иной.

«По информации специалистов управления развития предпринимательства и потребительского рынка, в помещении на ул. Сахалинская, 32 планируется размещение магазина. Сейчас арендатор ведет там ремонт», — прокомментировали в МЦУ Владивостока.

Скандал в СМИ и соцсетях начался с того, что депутат думы Владивостока Дмитрий Новиков разместил пост о том, что на Сахалинской, 32 собираются открыть молельный дом для мусульман. Он также сообщил, что направил запросы в администрацию Владивостока и прокуратуру.

Напомним, причина жалобы — боязнь традиционной у мусульман резни баранов, которая может начать происходить на глазах у жильцов, и возможные пробки на дорогах.