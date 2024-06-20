Депутат из Владивостока напугал город новой мечетью: что строят на самом деле

«По информации специалистов управления развития предпринимательства и потребительского рынка, в помещении на ул. Сахалинская, 32 планируется размещение магазина. Сейчас арендатор ведет там ремонт», — прокомментировали в МЦУ Владивостока.
Скандал в СМИ и соцсетях начался с того, что депутат думы Владивостока Дмитрий Новиков разместил пост о том, что на Сахалинской, 32 собираются открыть молельный дом для мусульман. Он также сообщил, что направил запросы в администрацию Владивостока и прокуратуру.
Напомним, причина жалобы — боязнь традиционной у мусульман резни баранов, которая может начать происходить на глазах у жильцов, и возможные пробки на дорогах.