Депутат из Владивостока напугал город новой мечетью: что строят на самом деле

Скандал в СМИ и соцсетях начался с того, что депутат думы Владивостока Дмитрий Новиков разместил пост о том, что на Сахалинской, 32 собираются открыть молельный дом для мусульман. Он также сообщил, что направил запросы в администрацию Владивостока и прокуратуру.