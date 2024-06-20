Два красноярских вуза вошли в сотню лучших в России

Сибирский федеральный университет занял 23 место, поднявшись по сравнению с прошлым годом на одну строчку. Красноярский государственный университет попал на 88 место и набрал 2,0977 баллов из 5 возможных. СФУ получил 3,5327 баллов.
При составлении рейтинга специалисты агентства провели опросы с участием свыше 130 тысяч респондентов, включая студентов, выпускников и работодателей.
Эксперты оценивали вузы по следующим основным критериям: качество образовательных программ и уровень подготовки выпускников, востребованность специалистов на рынке труда, научный потенциал вуза и активность в исследовательской деятельности, процент выпускников, занимающих руководящие позиции в государственных органах.
В рейтинг попали и другие сибирские вузы. Например, Томский национальный исследовательский политехнический институт занял 9 место, а Новосибирский национальный исследовательский государственный университет — 14.
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