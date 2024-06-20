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В Перми сегодня ожидаются дожди с грозами

К вечеру воздух прогреется до +24 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: +25° 4 м/с 69% 769 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае сегодня ожидается дождливая погода с грозами. Об этом сообщил ученый ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграмм канале «Опасные природные явления».

На севере и востоке края на протяжении всего дня будут дожди с грозами. В центральных районах дождливая погода ожидается только в первой половине дня, а на юге и западе края день пройдет практически без осадков.

«Сегодня в течение дня погоду будет формировать тыловая часть циклона, сформировавшегося вчера над Предуральем. На севере и востоке дожди снова могут быть сильными, но шквалы и град уже не ожидаются» — уточнил синоптик.

Температура воздуха на севере и востоке края днем +18…+22, на юго-западе и на западе края до +24…+26, в Перми до +24.