В Перми сегодня ожидаются дожди с грозами

В Пермском крае сегодня ожидается дождливая погода с грозами. Об этом сообщил ученый ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграмм канале «Опасные природные явления».
На севере и востоке края на протяжении всего дня будут дожди с грозами. В центральных районах дождливая погода ожидается только в первой половине дня, а на юге и западе края день пройдет практически без осадков.
«Сегодня в течение дня погоду будет формировать тыловая часть циклона, сформировавшегося вчера над Предуральем. На севере и востоке дожди снова могут быть сильными, но шквалы и град уже не ожидаются» — уточнил синоптик.
Температура воздуха на севере и востоке края днем +18…+22, на юго-западе и на западе края до +24…+26, в Перми до +24.