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Губернатор Хоценко сообщил о существенном обновлении автопарка в Омской области

Сегодня, 20 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко выступил с докладом перед депутатами регионального Заксобрания.

Источник: Мэрия Хабаровска

Одной из затронутых в нём стала важность обеспечения транспортной доступности для жителей региона.

«Существенно обновили автопарк: перевозчикам передано 164 автотранспортных средства разной вместимости. На условиях лизинга для города Омска приобретено 20 автобусов большого класса», — сообщил руководитель области.

Кроме того Виталий Хоценко рассказал о развитии электрического, водного и воздушного транспорта в регионе.

«С привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита построены 2 контактные линии троллейбусной сети и 2 тяговые подстанции, приобретено 40 троллейбусов», — сказал он.

Также глава региона сообщил о дополнительном открытии трёх новых воздушных маршрутах: Омск — Красноярск, Омск — Тобольск, Омск — Томск. И о возобновлении авиасообщения по маршруту Омск — Горно-Алтайск.

«Введение дополнительных маршрутов и субсидирование перелетов позволили увеличить пассажиропоток омского аэропорта до 1,7 миллионов человек, что выше 2022 года на 6%», — пояснил глава региона.

Напомним, что в рамках этого доклада Виталий Хоценко рассказал о том, что в Омской области в прошлом году было газифицировано рекордное количество жилых помещений.