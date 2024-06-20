Губернатор Хоценко сообщил о существенном обновлении автопарка в Омской области

Одной из затронутых в нём стала важность обеспечения транспортной доступности для жителей региона.
«Существенно обновили автопарк: перевозчикам передано 164 автотранспортных средства разной вместимости. На условиях лизинга для города Омска приобретено 20 автобусов большого класса», — сообщил руководитель области.
Кроме того Виталий Хоценко рассказал о развитии электрического, водного и воздушного транспорта в регионе.
«С привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита построены 2 контактные линии троллейбусной сети и 2 тяговые подстанции, приобретено 40 троллейбусов», — сказал он.
Также глава региона сообщил о дополнительном открытии трёх новых воздушных маршрутах: Омск — Красноярск, Омск — Тобольск, Омск — Томск. И о возобновлении авиасообщения по маршруту Омск — Горно-Алтайск.
«Введение дополнительных маршрутов и субсидирование перелетов позволили увеличить пассажиропоток омского аэропорта до 1,7 миллионов человек, что выше 2022 года на 6%», — пояснил глава региона.
Напомним, что в рамках этого доклада Виталий Хоценко рассказал о том, что в Омской области в прошлом году было газифицировано рекордное количество жилых помещений.