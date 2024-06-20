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Суд оштрафовал мэрию из-за ярмарки в центре Екатеринбурга

Мировая судья судебного участка № 2 Верх-Исетского района Надежда Зиганшина оштрафовала администрацию Екатеринбурга на 100 тыс. рублей из-за нарушений при проведении ярмарки на площади 1905 года. Это следует из данных, размещенных в картотеке суда.

Источник: РИА "Новости"

Городскую администрацию привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.35 КоАП за нарушение требований к антитеррористической защищенности территорий. В мэрии с таким решением не согласны и будут его обжаловать.

«Мы соблюли все меры антитеррористической безопасности, полиция рекомендовала нам выполнить мероприятия по усилению мер безопасности, мы и их полностью выполнили (вдвое увеличили охрану, приобрели металлоискатели, осуществляли досмотр и т. д.), после этого полиция согласовала нам проведение ярмарки. Но ГУВД посчитало, что мы недостаточно обезопасили (безопасность можно улучшать до бесконечности), оформили этот протокол. Мы категорически не согласны с таким решением, и оно будет обжаловано», — пояснили ЕАН в пресс-службе.

В горадминистрации уточнили, что площадь 1905 года имеет паспорт безопасности, то есть проведение массовых мероприятий на ней было возможно при действии указа губернатора. Напомним, что до 10 мая в Свердловской области действовал запрет на массовые развлекательные и торговые мероприятия в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Исключение составляли спортивные и патриотические мероприятия. Устраивать их не запрещалось, однако организаторы обязаны обеспечить проведение их в местах, где соблюдены все требования антитеррористической защищенности.

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