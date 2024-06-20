Суд оштрафовал мэрию из-за ярмарки в центре Екатеринбурга

В горадминистрации уточнили, что площадь 1905 года имеет паспорт безопасности, то есть проведение массовых мероприятий на ней было возможно при действии указа губернатора. Напомним, что до 10 мая в Свердловской области действовал запрет на массовые развлекательные и торговые мероприятия в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Исключение составляли спортивные и патриотические мероприятия. Устраивать их не запрещалось, однако организаторы обязаны обеспечить проведение их в местах, где соблюдены все требования антитеррористической защищенности.