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Комментатор Владимир Иваницкий отстранён от работы на Играх БРИКС в Казани

Комментатор Владимир Иваницкий был отстранён от участия в трансляциях Игр БРИКС из-за неподобающего комментария. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале генерального продюсера «Матч ТВ» Александра Тащина.

Во время трансляции соревнований по самбо комментатор Владимир Иваницкий обратился к российскому спортсмену Кириллу Князькову, называя его женихом и советуя девушкам уделить ему внимание, при этом допустив спорные формулировки.

«Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС — соревновании, в которое мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств», — сообщил Александр Тащин.

Владимир Иваницкий, сын Александра Иваницкого — олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе и четырёхкратного чемпиона мира, имеет опыт работы на Олимпийских играх и чемпионатах мира, специализируясь на комментировании дзюдо и борьбы.

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