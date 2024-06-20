Комментатор Владимир Иваницкий отстранён от работы на Играх БРИКС в Казани

Во время трансляции соревнований по самбо комментатор Владимир Иваницкий обратился к российскому спортсмену Кириллу Князькову, называя его женихом и советуя девушкам уделить ему внимание, при этом допустив спорные формулировки.
«Владимир позволил себе непозволительную форму выражения своих мыслей в рамках работы на Играх БРИКС — соревновании, в которое мы, как федеральный спортивный канал, вкладываем огромное количество финансовых, технических и творческих средств», — сообщил Александр Тащин.
Владимир Иваницкий, сын Александра Иваницкого — олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе и четырёхкратного чемпиона мира, имеет опыт работы на Олимпийских играх и чемпионатах мира, специализируясь на комментировании дзюдо и борьбы.