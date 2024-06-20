Распадская угольная компания заложила десять новых аллей в городах Кузбасса

В Междуреченске основные посадки прошли в городском парке: здесь появились молодые яблони, рябины, липы, ели и кедры. Также горняки заложили новую «Аллею поколений» у междуреченской городской больницы. Вклад в озеленение города внесли и железнодорожники компании. Сотрудники Томусинского погрузочно-транспортного управления и волонтеры школьного клуба «На равных» высадили на территории междуреченской школы № 26 кедры.