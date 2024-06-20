Распадская угольная компания заложила десять новых аллей в городах Кузбасса

Сотрудники Распадской угольной компании подвели итоги зеленых акций. Более 250 лиственных и хвойных деревьев они высадили в течение двух месяцев в Междуреченске и Новокузнецке.
В Междуреченске основные посадки прошли в городском парке: здесь появились молодые яблони, рябины, липы, ели и кедры. Также горняки заложили новую «Аллею поколений» у междуреченской городской больницы. Вклад в озеленение города внесли и железнодорожники компании. Сотрудники Томусинского погрузочно-транспортного управления и волонтеры школьного клуба «На равных» высадили на территории междуреченской школы № 26 кедры.
Помогли угольщики и в озеленении Новокузнецка. Работники Кузнецкпогрузтранса вместе с жителями Абагуровского разъезда благоустроили зону отдыха, где появилась аллея рябин. Еще 50 саженцев яблонь волонтеры Распадской и неравнодушные горожане высадили рядом со школой № 2 в Центральном районе.
Новоильинский районе обогатители ЦОФ «Кузнецкая» озеленили липами, а их коллеги с ЦОФ «Абашевская» посадили молодые рябины в Орджоникидзевском районе.
На территории выставочного комплекса «Кузбасская ярмарка» благодаря стараниям угольщиков шахт «Усковская» и «Ерунаковская-VIII» появилась уютная аллея с рябинами и кустами сирени. А сотрудники Южно-Кузбасского геологоразведочного управления посадили рябины в Куйбышевского районе.
Для озеленения городов юга Кузбасса угольщики используют разные виды хвойных и лиственных деревьев — кедры, липы, сирень, яблони, рябины. Саженцы выращены в сибирских питомниках, хорошо приживаются в городской черте.
Все посадки прошли в рамках Всероссийской акции «Сад памяти», угольщики Распадской участвуют в ней ежегодно. Новые аллеи — дань памяти и уважения героям Великой Отечественной Войны, зеленые уголки отдыха для жителей. Осенью акции по озеленению продолжатся.
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