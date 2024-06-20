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Корь обнаружили у жителей екатеринбургского Эльмаша

В Екатеринбурге жителей Эльмаша предупредили о случаях кори. Заболевших нашли на Стачек, 4. Соответствующее объявление появилось на входе в многоэтажку.

Источник: Freepik

Жителей просят подготовить прививочные сертификаты. В доме будут проводиться медосмотры. При необходимости екатеринбуржцам поставят прививку.

В России уровень заболеваемости корью за прошлый год вырос в 127 раз. Как полагают сами врачи, одной из главных причин роста является массовый отказ родителей от вакцинации. При этом ситуация с корью властями Свердловской области оценивается как благополучная. Главный специалист ведомства по медицинской профилактике Александр Харитонов считает, что в городе высокий охват вакцинации от этой инфекции.

медицина
здоровье