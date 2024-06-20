Корь обнаружили у жителей екатеринбургского Эльмаша

В России уровень заболеваемости корью за прошлый год вырос в 127 раз. Как полагают сами врачи, одной из главных причин роста является массовый отказ родителей от вакцинации. При этом ситуация с корью властями Свердловской области оценивается как благополучная. Главный специалист ведомства по медицинской профилактике Александр Харитонов считает, что в городе высокий охват вакцинации от этой инфекции.