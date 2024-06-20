На Кубани прогнозируют сильные осадки и жару до +36 градусов

В Краснодарском крае будет переменная облачность, местами в южной и восточной половинах края ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20−22 м/с.
По региону ветер будет днем и вечером на уровне 6−11 м/с, местами порывы будут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха днем составит 31…36°, в юго-восточных предгорных районах 28…33°; в горах ночью 12…17°, днем 20…25°.
На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. В Туапсинском районе местами будет кратковременный дождь и гроза. Ветер составит 6−11 м/с. Температура воздуха ночью будет 18…23°, днем 27…32°.