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На Кубани прогнозируют сильные осадки и жару до +36 градусов

В Краснодаре 20 июня воздуха днем прогреется до 34…36°. Как отмечают в Краснодарском ЦГМС, в столице Кубани осадков не прогнозируется, однако по краю ожидаются ливни и грозы.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 3 м/с 78% 768 мм рт. ст. +22°

В Краснодарском крае будет переменная облачность, местами в южной и восточной половинах края ожидается кратковременный дождь. В отдельных районах прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20−22 м/с.

По региону ветер будет днем и вечером на уровне 6−11 м/с, местами порывы будут достигать 15−18 м/с. Температура воздуха днем составит 31…36°, в юго-восточных предгорных районах 28…33°; в горах ночью 12…17°, днем 20…25°.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность. В Туапсинском районе местами будет кратковременный дождь и гроза. Ветер составит 6−11 м/с. Температура воздуха ночью будет 18…23°, днем 27…32°.