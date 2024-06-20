Открылся второй вестибюль станции Москва-Сити МЦК

«Благодаря масштабному развитию городского транспорта главный деловой район Москвы стал еще более привлекательным местом для жизни и работы. С момента открытия в 2016 году станция МЦК Москва-Сити приняла около 40 миллионов человек. На нее приходится более 60 процентов всего пассажиропотока транспортного хаба. Новым вестибюлем ежедневно смогут пользоваться почти 10 тысяч человек, а к 2030 году — до 13 тысяч. Мы продолжаем развивать рельсовый каркас столицы по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.