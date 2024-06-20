Открылся второй вестибюль станции Москва-Сити МЦК

«Благодаря масштабному развитию городского транспорта главный деловой район Москвы стал еще более привлекательным местом для жизни и работы. С момента открытия в 2016 году станция МЦК Москва-Сити приняла около 40 миллионов человек. На нее приходится более 60 процентов всего пассажиропотока транспортного хаба. Новым вестибюлем ежедневно смогут пользоваться почти 10 тысяч человек, а к 2030 году — до 13 тысяч. Мы продолжаем развивать рельсовый каркас столицы по поручению Сергея Собянина», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
С открытием нового вестибюля время пересадки между четвертым Московским центральным диаметром (МЦД-4) и МЦК сократилось в 2,5 раза. Помимо этого, существующий вестибюль станции разгрузится на 40 процентов в часы пик.
С 22 июня временно закроют участок «Деловой центр» — «Шелепиха» — «Хорошевская» Большой кольцевой линии метро. Новый вестибюль станции Москва-Сити МЦК поможет перераспределить пассажиропотоки.
От Москва-Сити до любой части города
Деловой центр «Москва-Сити» — одна из самых динамично развивающихся территорий столицы. Рельсовый каркас здесь создан с перспективой на будущее, и уже сейчас отсюда можно быстро добраться до любой части города.
Транспортный хаб «Москва-Сити» объединяет станции Филевской линии метро, МЦД-4 и МЦК. Пересадку между ними можно совершить, не выходя на улицу.
В сентябре 2023-го был открыт московский городской вокзал Москва-Сити МЦД-4 с крытой пересадкой на метро и МЦК, а также южный вестибюль, обеспечивающий быстрый доступ к деловому центру «Москва-Сити» и микрорайону Камушки. В апреле 2024 года заработал северный вестибюль с выходом к Мукомольному проезду.
Благодаря развитию инфраструктуры транспортная доступность улучшилась для более чем 570 тысяч жителей районов Пресненский, Хорошевский, Дорогомилово, Хорошево-Мневники и Филевский Парк. По оценкам, к 2030 году здесь будет проживать около 640 тысяч человек.