Синоптики пообещали на выходных жаркую погоду с кратковременными дождями

В Каракалпакстане, Хорезмской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность с возможным кратковременным дождем. Ветер восточный 5−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20−27 градусов, днем 22 июня 34−39 градусов, 23 июня 32−37 градусов, 24 июня 30−36 градусов.