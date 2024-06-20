Синоптики пообещали на выходных жаркую погоду с кратковременными дождями

В Каракалпакстане, Хорезмской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидается переменная облачность с возможным кратковременным дождем. Ветер восточный 5−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 20−27 градусов, днем 22 июня 34−39 градусов, 23 июня 32−37 градусов, 24 июня 30−36 градусов.
В Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях небольшая облачность, возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер восточный 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду, в отдельных районах с пыльным поземком. Температура ночью 23−30 градусов, днем
В Ташкентской, Самаркандской, Джизакской и Сырдарьинской областях также небольшая облачность. Температура ночью 20−25 градусов, днем
По горным районам республики температура ночью составит 12−17 градусов, днем