Более 4 тысяч кузбассовцев досрочно вышли на пенсию в текущем году

По данным Отделения СФР по Кемеровской области, в текущем году 4 059 жителей региона вышли на пенсию досрочно. Этим правом обладают работники профессий с тяжёлыми и опасными условиями труда, педагоги, медики, многодетные мамы, родители детей с инвалидностью, работники с длительным и специальным стажем и другие.
«Большинство страховых пенсий досрочно в Кузбассе было назначено тем, кто трудился на работах с тяжёлыми и опасными условиями. Это — шахтеры, металлурги, железнодорожники, спасатели, геологи, водители общественного транспорта и др. В этом году их 2 546 человек. Досрочно пенсия по старости была назначена 484 лицам, имеющим длительный стаж, а также выработавшим специальный стаж 285 учителям, медикам и артистам», — рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по Кузбассу Людмила Бабичук.
Каждый кузбассовец может сам отслеживать данные о назначении пенсии в своём индивидуальном лицевом счете, для этого нужно заказать выписку на Госуслугах. Подать заявление о назначении пенсии досрочно можно в электронном виде на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР.