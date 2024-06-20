Более 4 тысяч кузбассовцев досрочно вышли на пенсию в текущем году

«Большинство страховых пенсий досрочно в Кузбассе было назначено тем, кто трудился на работах с тяжёлыми и опасными условиями. Это — шахтеры, металлурги, железнодорожники, спасатели, геологи, водители общественного транспорта и др. В этом году их 2 546 человек. Досрочно пенсия по старости была назначена 484 лицам, имеющим длительный стаж, а также выработавшим специальный стаж 285 учителям, медикам и артистам», — рассказала управляющий Отделением Социального фонда России по Кузбассу Людмила Бабичук.