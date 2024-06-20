Еще восемь воронежских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Министр образования области рассказала, что четыре школьника отлично справились с ЕГЭ по обществознанию, а еще четыре — сдали на 100 баллов экзамен по физике. Интересно, что в 2023 году ни один воронежский школьник не получил высшую оценку по последней дисциплине.
Ранее стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку и профильной математике. И трое воронежских ребят набрали по этим предметам по 200 баллов. При этом 100 баллов по русскому языку начислили 38 школьникам, а при сдаче экзамена по профильной математике отличились 14 человек. Региональные чиновники отметили, что число стобалльников в области выросло по сравнению с прошлым годом.