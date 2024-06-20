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Нижегородская школьница набрала 300 баллов за три ЕГЭ

Татьяна Власова — выпускница лицея в Сарове.

Источник: Департамент образования администрации г. Саров

Ученица 11 класса из Нижегородской области Татьяна Власова получила три 100-балльных результата за ЕГЭ. Об этом сообщает департамент образования администрации города Саров.

Татьяна Власова −17-летняя выпускница лицея № 15 имени академика Харитонова. Она набрала по 100 баллов на экзаменах по русскому языку, профильной математике и по физике.

В целом в Нижегородской области максимум баллов за экзамен по математике профильного уровня заработали 11 человек. Сто баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 75 юных нижегородцев.

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