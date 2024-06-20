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В Екатеринбург вернется прохладная погода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июня, ФедералПресс. С приходом дождей и гроз температура воздуха в Екатеринбурге начнет постепенно снижаться. Как сообщил в своем телеграм-канале метеоролог Алексей Пулин, если конец недели будет относительно жарким — +24−25 градусов, то уже во вторник и среду дневная температура может упасть до +16 градусов.

Сейчас в Вашингтоне: +23° 4 м/с 78% 769 мм рт. ст. +22°

«В четверг циклон, сформировавшийся накануне на фронте в районе Поволжья, пройдет через Свердловскую область. По всему региону ожидаются осадки, за исключением, разве что, северо-восточных районов. Тропическая воздушная масса, которая движется в передней части циклона, будет вытеснена в юго-восточном направлении. По области ожидается преимущественно облачная погода с небольшим суточным ходом температуры, что при теплой ночи даст относительную прохладу днем».

написал Алексей Пулин.

При этом, отметил он, 20 июня вероятность гроз в регионе составляет 40%, осадки вероятны и в последующие дни.