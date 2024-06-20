В Екатеринбург вернется прохладная погода

«В четверг циклон, сформировавшийся накануне на фронте в районе Поволжья, пройдет через Свердловскую область. По всему региону ожидаются осадки, за исключением, разве что, северо-восточных районов. Тропическая воздушная масса, которая движется в передней части циклона, будет вытеснена в юго-восточном направлении. По области ожидается преимущественно облачная погода с небольшим суточным ходом температуры, что при теплой ночи даст относительную прохладу днем».