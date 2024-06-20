В Минске движение на улице Долгобродской закроют до декабря 2024

В сообщении сказано, что в период с 00.00 24 июня и до 00.00 1 сентября будет ограничено движение на нечеткой стороне улицы Долгобродской. Речь идет про участок от Кошевого до Уральской. Кроме того, с 00.00 1 сентября и до 00.00 1 декабря движение по Долгобродской будет закрыто по четной стороне. В документе указано, что указанное решение было принято в связи с угрозой безопасности дорожного движения, в том числе жизни и здоровью граждан".