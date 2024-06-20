Муниципалитет взял на себя похороны убитой 12-летней девочки в Кузбассе

Как стало известно от источника kuzbass.aif.ru, топкинский муниципалитет берёт на себя похороны убитой 12-летней девочки. Её тело нашли накануне в колодце на территории заброшенного здания в центре города.
Также мы писали, что уже образуются стихийные мемориалы, а в кузбасской школе № 2 города Топки, где училась убитая 12-летняя девочка, организовали акцию «Свеча памяти». Всех желающих приглашают к 15 часам прийти в школу и вспомнить Полину (имя изменено).
kuzbass.aif.ru присоединяется к скорби и рассказывает, как девочку вспоминают ее друзья.