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Муниципалитет взял на себя похороны убитой 12-летней девочки в Кузбассе

В городе Топки, где всё произошло, уже устраивают стихийные мемориалы.

Как стало известно от источника kuzbass.aif.ru, топкинский муниципалитет берёт на себя похороны убитой 12-летней девочки. Её тело нашли накануне в колодце на территории заброшенного здания в центре города.

Также мы писали, что уже образуются стихийные мемориалы, а в кузбасской школе № 2 города Топки, где училась убитая 12-летняя девочка, организовали акцию «Свеча памяти». Всех желающих приглашают к 15 часам прийти в школу и вспомнить Полину (имя изменено).

kuzbass.aif.ru присоединяется к скорби и рассказывает, как девочку вспоминают ее друзья.