Муниципалитет взял на себя похороны убитой 12-летней девочки в Кузбассе

Также мы писали, что уже образуются стихийные мемориалы, а в кузбасской школе № 2 города Топки, где училась убитая 12-летняя девочка, организовали акцию «Свеча памяти». Всех желающих приглашают к 15 часам прийти в школу и вспомнить Полину (имя изменено).