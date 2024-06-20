Электромонтер из Воронежа выиграл в лотерею 3 млн рублей и загородный дом

Победитель живет в областном центре. Увлекается футболом, обожает поддерживать «Факел» с трибун и ценит выезды за город в компании друзей. Лотереями мужчина увлекался еще с юности, однако в какой-то момент хобби забылось. В январе этого года воронежец решил еще раз попытать удачу — и не прогадал.
Вспоминает, что буквально за день до того, как узнал о победе, обнаружил на своей недавно купленной машине «денежную метку», и даже расстроился. А вскоре получил смс.
— В личном кабинете смотрел на приз и ничего не понимал. Я до сих пор в замешательстве, как такое могло случиться.
Свой выигрыш победитель решил забрать деньгами, они пойдут в качестве первоначального взноса по ипотеке.
В «Спортлото», кстати, поделились интересной статистикой, согласно которой только за последние три года благодаря лотерее миллионерами стали пятьдесят жителей нашего региона.