Вашингтон
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электромонтер из Воронежа выиграл в лотерею 3 млн рублей и загородный дом

Везучий воронежский электромонтер сорвал в лотерею по-настоящему крупный куш. Мужчина выиграл 3 миллиона рублей и загородный дом в добавок. Он стал одним из победителей 1527-го тура «Столото», рассказали в пресс-службе компании.

Победитель живет в областном центре. Увлекается футболом, обожает поддерживать «Факел» с трибун и ценит выезды за город в компании друзей. Лотереями мужчина увлекался еще с юности, однако в какой-то момент хобби забылось. В январе этого года воронежец решил еще раз попытать удачу — и не прогадал.

Вспоминает, что буквально за день до того, как узнал о победе, обнаружил на своей недавно купленной машине «денежную метку», и даже расстроился. А вскоре получил смс.

— В личном кабинете смотрел на приз и ничего не понимал. Я до сих пор в замешательстве, как такое могло случиться.

Свой выигрыш победитель решил забрать деньгами, они пойдут в качестве первоначального взноса по ипотеке.

В «Спортлото», кстати, поделились интересной статистикой, согласно которой только за последние три года благодаря лотерее миллионерами стали пятьдесят жителей нашего региона.