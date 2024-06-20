Электромонтер из Воронежа выиграл в лотерею 3 млн рублей и загородный дом

Победитель живет в областном центре. Увлекается футболом, обожает поддерживать «Факел» с трибун и ценит выезды за город в компании друзей. Лотереями мужчина увлекался еще с юности, однако в какой-то момент хобби забылось. В январе этого года воронежец решил еще раз попытать удачу — и не прогадал.