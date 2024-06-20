Адвокат сестры «крабового короля» попросил отложить рассмотрение апелляции

Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.