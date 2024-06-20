Адвокат сестры «крабового короля» попросил отложить рассмотрение апелляции

ВЛАДИВОСТОК, 20 июн — РИА Новости. Адвокат сестры «крабового короля» Олега Кана просил отложить рассмотрение апелляционных жалоб на решение нижестоящей инстанции о взыскании по иску Генпрокуратуры 358,7 миллиарда рублей с ряда рыбопромышленников Дальнего Востока из-за поступления новой жалобы от находящегося в федеральном розыске ответчика, передает корреспондент РИА Новости из зала Пятого арбитражного апелляционного суда.
Об этом адвокат Олег Суханов, представлявший в суде Марину Тен, сестру Олега Кана, заявил в четверг в Пятом арбитражном апелляционном суде, заметив, что жалобу увидели в картотеке дел.
«Объявить перерыв в судебном заседании до выяснения вопроса по апелляционной жалобе… до 10.30 21 июня», — заявила судья.
Арбитражный суд Приморского края в конце марта взыскал с Кана и других ответчиков 358,7 миллиарда рублей и обратил в доход государства имущество на 21 миллиард рублей.
Представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет.
В апреле активы семи дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Это «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Прибой-Т», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток» и Приморская рыболовная компания.
В конце января Генпрокуратура подала в суд два иска о взыскании с рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. В общей сложности ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе Дмитрий Дремлюга и Олег Кан.
В одном иске фигурировали Дмитрий и Алена Дремлюги, Юрий Далишнев, компании «Краб Марин», «Реал Девелопмент», «Мерлион» и другие. Второй касался, в частности, Виктории Ледуковой, Олега и Александра Канов, компаний «Монерон», «Аквамарин», «Приморская рыболовная компания» и других. Сообщалось, что эти компании были подконтрольны корейской фирме Olves Co., Ltd и имеющему вид на жительство в Южной Корее и скрывшемуся от суда Кану.
Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.