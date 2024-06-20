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Новый вид растения обнаружили в Казахстане

Ученые Западно-Казахстанского университета (ЗКУ) им. М. Утемисова обнаружили в республике новый вид растения. Об этом 20 июня 2024 года заявили в Министерстве науки и высшего образования РК, сообщает Zakon.kz.

Источник: Facebook/gylym.jogarybilim

В ведомстве уточнили, что в ЗКУ была проведена международная научная экспедиция «Индер-2024». В работе экспедиции приняли участие профессор кафедры фундаментальной биологии Астраханского государственного университета им. В. Татищева Алексей Лактионов, заведующий лабораторией экспериментальной экологии и акклиматизации растений Ботанического сада Уральского отделения Российской академии наук Михаил Князев.

«Специалисты по ботанике, зоологии и экологии Казахстана и России провели совместные исследования экосистемы и биоразнообразия природного комплекса Индерского солянокупольного района. Ученые в ходе экспедиционных полевых работ провели ботанические, биогеографические и геоботанические исследования, описав биотопы… По результатам ботанических исследований был обнаружен предположительно новый для науки вид растения из рода астрагал (Astragalus L.). Это открытие является значительным вкладом в науку, подчеркивая важность сохранения и изучения биоразнообразия Казахстана».

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

А также, как рассказали в Миннауки, впервые за 70 лет список герпетофауны Индерских гор был достоверно дополнен еще одним видом — водяным ужом.

«Он был найден в карстовом понижении, заполненном водой на северо-западной части озера Индер. Ранее в окрестностях озера Индер его находили в 1949—1950 годах».

Пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК

В ведомстве отметили, что территория Индерского солянокупольного района представляет высокую ценность для науки и является претендентом для создания новой особо охраняемой природной территории.

«Основной целью экспедиции стал выбор территорий с наименьшим антропогенным воздействием на природные экосистемы для создания новой трансграничной особо охраняемой природной территории в Западно-Казахстанской и Атырауской областях Казахстана».

добавили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РК.
экология