В Иркутске сносят будки для бездомных собак

Такие объекты демонтируют во всех районах города после отлова безнадзорных животных. С начала года подрядные организации и управляющие компании ликвидировали более 40 сооружений, сообщает пресс-служба мэрии.
«Домики для уличных собак делают неравнодушные жители. Как правило, их размещают во дворах, около торговых центров, социальных учреждений, вблизи детских и строительных площадок. Делать это категорически запрещено, поскольку животные начинают собираться в стаи, защищать свое место обитания и проявлять агрессию», — пояснила начальник отдела санитарного состояния комитета городского обустройства мэрии Елена Демьянчикова.
Будки уже убрали в микрорайонах Юбилейный, Первомайский, Зеленый, на бульваре Рябикова, в Пограничном переулке, на улицах Лермонтова, Сибирских Партизан, Гражданская, Ледовского, Розы Люксембург, Трактовая, Почтамтская, Рабочего Штаба, Поленова, Николаева, Советская, Дорожная, на Плишкинском тракте.
Жителям напоминают, что в соответствии с пунктом 40 статьи 95 Правил благоустройства Иркутска запрещено устанавливать будки, устраивать лежанки, создавать иные условия для обитания и размножения животных без владельцев. Такие действия являются административным правонарушением.