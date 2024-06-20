В Иркутске сносят будки для бездомных собак

«Домики для уличных собак делают неравнодушные жители. Как правило, их размещают во дворах, около торговых центров, социальных учреждений, вблизи детских и строительных площадок. Делать это категорически запрещено, поскольку животные начинают собираться в стаи, защищать свое место обитания и проявлять агрессию», — пояснила начальник отдела санитарного состояния комитета городского обустройства мэрии Елена Демьянчикова.