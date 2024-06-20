Хабенский и Крыжовников приедут в Нижний Новгород на «Горький fest»

По словам заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича, фестиваль в этом году охватит 60 площадок. Их количество увеличилось в 1,5 раза. Задействован будет не только Нижний Новгород, но и города в области. Традиционно фестивальные показы состоятся на стадионе Нижнего Новгорода, на территории губернаторского сада Кремля, а также впервые будет задействован парк «Швейцария».