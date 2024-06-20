Хабенский и Крыжовников приедут в Нижний Новгород на «Горький fest»

Константин Хабенский и Жора Крыжовников приедут в Нижний Новгород на «Горький fest». Об этом сообщили организаторы фестиваля.
По словам заместителя губернатора Нижегородской области Олега Берковича, фестиваль в этом году охватит 60 площадок. Их количество увеличилось в 1,5 раза. Задействован будет не только Нижний Новгород, но и города в области. Традиционно фестивальные показы состоятся на стадионе Нижнего Новгорода, на территории губернаторского сада Кремля, а также впервые будет задействован парк «Швейцария».
Кроме того, в этом году будет и образовательная программа. Например, Жора Крыжовников проведет мастер-класс «Система Станиславского», а Александр Архипов расскажет о драматургии сказки.
Гостями фестиваля станут в этом Константин Хабенский, Александр Цыпкин, Екатерина Климова, Денис Шведов, Ирина Пегова, Виктория Исакова, Андрей Золотарев и многие другие.