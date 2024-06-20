Лето где-то заблудилось по пути к Хабаровскому краю

Похоже, шутка по поводу чукотского лета, которое установилось в Хабаровском крае, оказалась провидением. Завтра уже 21 июня, а тепла нет как нет! Лишь изредка выглядывает солнышко, а потом вновь поливают нас то днем, то ночью непрекращающиеся дожди!
В Хабаровске в пятницу ночью +7…+9 градусов, днем +17…+19, будет по-прежнему дуть северо-восточный ветер, возможен небольшой дождь. В Вяземском на рассвете +10…+12, после обеда +18…+20 градусов, в Бикине ночью +11…+13, днем +19…+21 градус, пройдет небольшой дождь, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
По-прежнему удивительно тепло будет в Чегдомыне, ночью там +7…+9, а вот днем +18…+20 градусов и без осадков. В Троицком ночью ожидается +9…+11, днем +17…+19 градусов, в Комсомольске-на-Амуре в темное время суток +6…+8, днем +13…+15 градусов, ожидается небольшой дождь. В селе имени Полины Осипенко на рассвете +5…+7, днем +12…+14 градусов, день обойдется без дождя. В Советской Гавани ночью +7…+9, днем +11…+13 градусов, в Охотске ночью +6…+8, днем +10…+12 градусов.
А вот на самом севере еще холодно. В Чумикане ночью столбик термометра покажет всего+3…+5 градусов, днем +8…+10, к тому же пройдет дождь, который не добавит северянам тепла. В Николаевске-на-Амуре в темное время суток +4…+6, днем +9…+11 градусов, дождь. В Аяне ночью +5…+7, днем воздух прогреется до +8…+10 градусов. Вот такое лето! Уровень Амура у Хабаровска 195 сантиметров, год назад в это время он достигал отметки всего в 65 сантиметров. Температура воды сегодня 14,2 градуса. В ближайшие двое суток река прибавит еще 40−50 сантиметров.
Завтра, 21 июня, отмечается день летнего солнцестояния, который означает наступление самого длинного дня и самой короткой ночи. От людей требовалось почтительное отношение к светилу. Его нельзя ругать за воцарившуюся жару или, напротив, за то, что скрылось за тяжелыми тучами.
Солнцестояние в старину встречали с раннего утра. Вставали затемно, шли на высокие места — пригорки, холмы, залезали на крыши домов, где и встречали первые лучи солнца. По поверьям, такие лучи зарядят человека силами, энергией, крепким здоровьем, удачей и защитят от всего дурного.