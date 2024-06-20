Лето где-то заблудилось по пути к Хабаровскому краю

А вот на самом севере еще холодно. В Чумикане ночью столбик термометра покажет всего+3…+5 градусов, днем +8…+10, к тому же пройдет дождь, который не добавит северянам тепла. В Николаевске-на-Амуре в темное время суток +4…+6, днем +9…+11 градусов, дождь. В Аяне ночью +5…+7, днем воздух прогреется до +8…+10 градусов. Вот такое лето! Уровень Амура у Хабаровска 195 сантиметров, год назад в это время он достигал отметки всего в 65 сантиметров. Температура воды сегодня 14,2 градуса. В ближайшие двое суток река прибавит еще 40−50 сантиметров.