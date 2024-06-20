Микрорайоны Уфы останутся без воды.

Администрация Ленинского района Уфы информирует жителей Нижегородки и Затона о том, что с 14.00 25 июня до 13.00 26 июня по ряду адресов в микрорайонах произойдут отключения холодной воды. Временные неудобства связаны с понижением давления ХВС из-за перекрытия водопровода.
Речь идет об улицах М. Лесозоводской 2/1,1,3,3а, 3б, 6,7,14б, Лесозоводской 2лб, 14а, 1а. Кирзаводской 1,½, 5а, 6,12, Рижской, 1/1,5а, 4,4а, 4б, 4 В, 7,7а, Благоварской 6,25. Перевалочной 22, Силикатной 28/3,28/4, 28/3, 28/4.
Полный список опубликован в соцсетях района.