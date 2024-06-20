Микрорайоны Уфы останутся без воды.

Администрация Ленинского района Уфы информирует жителей Нижегородки и Затона о том, что с 14.00 25 июня до 13.00 26 июня по ряду адресов в микрорайонах произойдут отключения холодной воды. Временные неудобства связаны с понижением давления ХВС из-за перекрытия водопровода.