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Движение транспорта закроют на участке улицы Антона Валека в Екатеринбурге

Ограничения не повлияют на машруты движения общественного транспорта.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты компании Специализированный застройщик «УГМК-Навигатор» с 1 июля до 31 октября 2024 года закроют движение автомобильного транспорта по улице Антона Валека. Проехать нельзя будет от улицы Урицкого до улицы Володарского.

«Закрытие движения транспорта необходимо для выполнения работ по восстановлению благоустройства на улице Антона Валека», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Объезд будет организован по улицам: Володарского — Антона Валека — 8 Марта; Февральской революции — Урицкого; Жукова — Антона Валека, 12 — Вайнера — проспект Ленина.

Схемы движения общественного транспорта не изменятся.