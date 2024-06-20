Названы лучшие поликлиники Москвы

«В столице внедряется новый московский стандарт, в соответствии с которым в работе городских поликлиник реализуются новые принципы и ценности: профессионализм, доброжелательность, командная работа, доверие, пациентоориентированность и уважение. Именно эти шесть критериев вошли в опрос, который пациенты могли пройти после посещения медучреждений. Каждый аспект их работы оценивался по шкале от 1 до 10. Нам было очень важно получить обратную связь от москвичей», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.