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Названы лучшие поликлиники Москвы

Стал известен список лучших взрослых поликлиник города Москвы: рейтинг был составлен по результатам опроса москвичей.

Источник: Агентство «Москва»

Почетное первое место в рейтинге возглавил филиал № 1 городской поликлиники № 220. На втором месте — филиал № 8 консультативно-диагностической поликлиники № 121. Бронзу в этом рейтинге получил филиал № 3 городской поликлиники № 220.

«В столице внедряется новый московский стандарт, в соответствии с которым в работе городских поликлиник реализуются новые принципы и ценности: профессионализм, доброжелательность, командная работа, доверие, пациентоориентированность и уважение. Именно эти шесть критериев вошли в опрос, который пациенты могли пройти после посещения медучреждений. Каждый аспект их работы оценивался по шкале от 1 до 10. Нам было очень важно получить обратную связь от москвичей», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр добавила, что жители столицы очень активно следят за изменениями в жизни города и охотно приняли участие в этой инициативе. Именно мнение москвичей после посещения медучреждений стало основой обновленного рейтинга.

Анастасия Ракова считает это очень важным стимулом, который служит значимым толчком для улучшения сферы здравоохранения города и комфортной жизни москвичей.

медицина