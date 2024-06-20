Создание авто-велогородка обсудили в Правительстве региона

Цель создания такой площадки — организация профилактических мероприятий со школьниками и педагогами по формированию навыков безопасного поведения детей на дорогах, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
Министр образования региона Максим Парфенов напомнил, что поручение рассмотреть возможность создания специализированного городка было дано главой региона Игорем Кобзевым на одном из заседаний областной комиссии по безопасности дорожного движения.
Было озвучено, что авто-городок станет площадкой для работы Центра развития дополнительного образования детей Иркутской области, который координирует профилактическую работу с детьми по безопасности дорожного движения и совместно с представителями Госавтоинспекции осуществляет методическую поддержку педагогов по данному направлению.
Константин Зайцев поручил министерству образования совместно с заинтересованными ведомствами подготовить дорожную карту реализации проекта по созданию стационарного авто-велогородка и представить предложения для включения в бюджет на 2025 год.
В рабочем совещании приняли участие также заместитель Председателя Правительства региона Валентина Вобликова, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области, полковник полиции Вадим Кригер, представители управления ГИБДД и Центра развития дополнительного образования детей Иркутской области.