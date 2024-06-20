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Создание авто-велогородка обсудили в Правительстве региона

Иркутская область, НИА-Байкал — Вопрос возведения стационарного авто-велогородка рассмотрели на совещании, которое провел Председатель Правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Цель создания такой площадки — организация профилактических мероприятий со школьниками и педагогами по формированию навыков безопасного поведения детей на дорогах, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.

Министр образования региона Максим Парфенов напомнил, что поручение рассмотреть возможность создания специализированного городка было дано главой региона Игорем Кобзевым на одном из заседаний областной комиссии по безопасности дорожного движения.

«В рамках исполнения поручения министерством образования совместно с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области рассмотрены разные варианты площадки в областном центре. Брались в расчет расположение, инфраструктура, которая отвечает необходимым требованиям», — сообщил Максим Парфенов.

Было озвучено, что авто-городок станет площадкой для работы Центра развития дополнительного образования детей Иркутской области, который координирует профилактическую работу с детьми по безопасности дорожного движения и совместно с представителями Госавтоинспекции осуществляет методическую поддержку педагогов по данному направлению.

Центром разработана проектно-сметная документация на быстровозводимое здание автогородка для круглогодичного проведения занятий и мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также на благоустройство прилегающей территории.

Константин Зайцев поручил министерству образования совместно с заинтересованными ведомствами подготовить дорожную карту реализации проекта по созданию стационарного авто-велогородка и представить предложения для включения в бюджет на 2025 год.

В рабочем совещании приняли участие также заместитель Председателя Правительства региона Валентина Вобликова, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области, полковник полиции Вадим Кригер, представители управления ГИБДД и Центра развития дополнительного образования детей Иркутской области.