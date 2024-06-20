Создание авто-велогородка обсудили в Правительстве региона

Было озвучено, что авто-городок станет площадкой для работы Центра развития дополнительного образования детей Иркутской области, который координирует профилактическую работу с детьми по безопасности дорожного движения и совместно с представителями Госавтоинспекции осуществляет методическую поддержку педагогов по данному направлению.