В Иркутской области медведи продолжают выходить к населённым пунктам

Только за минувшие сутки полицейские получили три звонка с сообщениями о встрече с медведями. Вчера днём хищника видели в селе Кузнецовка Братского района — зверь убежал в лес. Похожее сообщение зарегистрировано в Усть-Илимском районе. Там граждане сообщают, что медведь утром ходил вблизи дачных участков посёлка Тубинский, расположенного примерно в 40 километрах от райцентра. В Бодайбо житель рассказал, что увидел трёх медведей — они стояли за оградой дома в микрорайоне Кирпичный, после чего удалились в сторону лесного массива.
Ещё одно сообщение о замеченном медведе зарегистрировано сегодня после восьми утра в Тайшете. В настоящее время сотрудники полиции совместно с отделом охраны животного мира принимают меры реагирования.
— Всего с конца прошлой недели в полицию поступило больше 10 сообщений от очевидцев о встрече с медведями. В каждом случае полицейские вместе с охотниками и работниками администраций населённых пунктов информировали население, обследовали территорию и принимали необходимые меры для безопасности граждан. Однако появляющиеся в сети видеозаписи демонстрируют, что люди часто пренебрегают мерами безопасности, стараются запечатлеть встречу на видео, привлекают внимание животного голосом или иными звуками, что крайне опасно, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Особую опасность в начале лета представляют медвежата. Рядом с ними наверняка находится взрослая особь, защищающая их, которая в любой момент может воспринять происходящее как угрозу и напасть.
Полиция призывает граждан избегать встреч с медведями, стараться не посещать лесные зоны там, где заметили хищника, а в случае обнаружения медведя — стараться сразу же спокойно и не провоцируя зверя уйти, после чего сообщить о случившемся в полицию по телефону 102.