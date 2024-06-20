В Иркутской области медведи продолжают выходить к населённым пунктам

Только за минувшие сутки полицейские получили три звонка с сообщениями о встрече с медведями. Вчера днём хищника видели в селе Кузнецовка Братского района — зверь убежал в лес. Похожее сообщение зарегистрировано в Усть-Илимском районе. Там граждане сообщают, что медведь утром ходил вблизи дачных участков посёлка Тубинский, расположенного примерно в 40 километрах от райцентра. В Бодайбо житель рассказал, что увидел трёх медведей — они стояли за оградой дома в микрорайоне Кирпичный, после чего удалились в сторону лесного массива.