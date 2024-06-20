Последствия непогоды устраняют в Иркутске

На улицах Декабрьских Событий, Желябова, в переулке Кооперативный провели откачку воды, на Сухэ-Батора, Дыбовского, Сарафановской, Зимней убрали сломанные ветки. Очищена ливневая канализация на Ленина, Пролетарской, в 9-м Советском переулке. Аналогичные работы продолжают и на других участках, сообщает пресс-служба администрации города.