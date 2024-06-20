Последствия непогоды устраняют в Иркутске

На улицах Декабрьских Событий, Желябова, в переулке Кооперативный провели откачку воды, на Сухэ-Батора, Дыбовского, Сарафановской, Зимней убрали сломанные ветки. Очищена ливневая канализация на Ленина, Пролетарской, в 9-м Советском переулке. Аналогичные работы продолжают и на других участках, сообщает пресс-служба администрации города.
«По поручению мэра Руслана Болотова в усиленном режиме проводятся и текущие мероприятия — очистка тротуаров, проезжей части, газонов, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов. С утра уже убрали Российскую, Карла Маркса, 5-й Армии, Декабрьских Событий, Депутатскую, Карла Либкнехта, Александра Невского, Лыткина, Красноказачью, Поленова», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Он также добавил, что комплексная уборка состоялась и на Култукской, Лызина, Дзержинского, Канадзавы, Партизанской, Жукова, Полярной, Ломоносова, Боткина, Маяковского, Лермонтова, Миронова, Гоголя, 2-й Железнодорожной, Воровского, Шахтерской, Баумана, Розы Люксембург, Ледовского, Академика Образцова. Задействована специализированная техника — КАМАЗы, подметальные машины, погрузчики.
Жителям напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Иркутска по телефонам: 520−112, 269−783.