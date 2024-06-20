Когда казахстанцы будут путешествовать в комфортабельных поездах

По его словам, с 2022 года возросло количество грузовых перевозок, что также приводит к износу поездов. Кроме того, на сегодня у национальных перевозчиков 600 вагонов, где отсутствует кондиционеры и старые туалеты, добавил он.
У частных перевозчиков тоже такие вагоны есть. Но это вагоны, которым свыше 28 лет, постройки 80−90-х годов. Это те вагоны, в которых не предусмотрена система кондиционирования. Она и заводом изготовителем ещё не была установлена. Туалеты такие же, как должны быть, стандартные. Поэтому у вагонов есть срок списания, говорит Тайжанов.
«В 2030 году они все спишутся. При этом для замены компания проводит работу по обновлению и закупу новых вагонов».
Гендиректор компании напомнил, что с прошлого года «Пассажирские перевозки» уже приобрели порядка 150 обновлённых вагонов. В конце 2025 года ожидается поставка современных вагонов Stadler.
К 2030 году, таким образом, средний возраст парка составит порядка 10−13 лет эксплуатации, уверен Тайжанов.
Журналисты уточнили, проводится ли ремонт железных дорог.
«В этом году запланирован ремонт порядка 400 километров железных дорог».
Протяженность эксплуатационной длины железнодорожных линий Казахстана 16062,7 км. Около 275,1 км. железнодорожных линий республики пролегает по территории соседних стран.