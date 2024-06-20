Когда казахстанцы будут путешествовать в комфортабельных поездах

У частных перевозчиков тоже такие вагоны есть. Но это вагоны, которым свыше 28 лет, постройки 80−90-х годов. Это те вагоны, в которых не предусмотрена система кондиционирования. Она и заводом изготовителем ещё не была установлена. Туалеты такие же, как должны быть, стандартные. Поэтому у вагонов есть срок списания, говорит Тайжанов.