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В Татарстане появится приложение для общения с врачом

Мобильное приложение будет содержать все анкеты, заполняемые на диспансеризации.

Минздрав Татарстана разрабатывает мобильное приложение для общения пациента и врача, рассказал первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Приложение будет содержать все анкеты, заполняемые на диспансеризации. Это позволит сократить время прохождения диспансеризации и хранить предыдущие анализы и заключения врачей.

В приложении можно будет связаться с врачом по видеосвязи, заполнить анкету жалоб и видеть весь план назначенного лечения. Доступ к системе будет осуществляться через ЕСИА. Запуск приложения запланирован на этот год.

здоровье