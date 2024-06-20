В Татарстане появится приложение для общения с врачом

Минздрав Татарстана разрабатывает мобильное приложение для общения пациента и врача, рассказал первый замминистра здравоохранения РТ Альмир Абашев.
Приложение будет содержать все анкеты, заполняемые на диспансеризации. Это позволит сократить время прохождения диспансеризации и хранить предыдущие анализы и заключения врачей.
В приложении можно будет связаться с врачом по видеосвязи, заполнить анкету жалоб и видеть весь план назначенного лечения. Доступ к системе будет осуществляться через ЕСИА. Запуск приложения запланирован на этот год.
Напомним, в Казани с симптомами ботулизма госпитализировали еще одного человека.