Узнали, где в Минске отключат горячую воду в июле — все адреса

Запустите поиск по странице сочетанием клавиш Ctr+F, для пользователей Mac — Cmd+F и введите название улицы. Пользователи мобильных устройств могут также воспользоваться быстрым поиском своего браузера. Например, на устройствах Android достаточно нажать на три точки в верхнем правом углу и затем выбрать пункт «Найти на странице».