Узнали, где в Минске отключат горячую воду в июле — все адреса

В этом году срок отключения планируют сократить до 10 дней. Собрали список домов в Минске, где «Минскэнерго» и «Минскоммунтеплосеть» будет отключать горячую воду в июле 2024 года.
Запустите поиск по странице сочетанием клавиш Ctr+F, для пользователей Mac — Cmd+F и введите название улицы. Пользователи мобильных устройств могут также воспользоваться быстрым поиском своего браузера. Например, на устройствах Android достаточно нажать на три точки в верхнем правом углу и затем выбрать пункт «Найти на странице».
С 4 июля
«Минскоммунтеплосеть».
2-ой пер. Багратиона 28, 30, 32;
Авангардная 43, 45, 46, 47, 48А, 49, 51, 52, 52А, 54;
Багратиона 69, 71, 73, 73А;
Запорожская 22, 24А, 26, 32, 34, 36, 38, 40;
Л. Беды 39;
Менделеева 4, 6, 8, 10, 10А, 12;
Уральская 8а, 10А;
Филимонова 3, 3 к.2, 5 к.1, 7, 7А, 10, 14 (2, 3 секции);
Фроликова 19, 21, 23, 23А, 25.
«Минскэнерго».
2-й пер. Багратиона 17, 18а; 19, 20, 34, 42;
3-й пер. Запорожский, 9;
Минский район, д. Боровая, 2, 3;
Минский район, д. Боровая, ул. Спортивная, 1;
пер. 1-й Менделеева, 50к.2, 50к.4;
пер. Козлова, 1, 3, 3а, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 7 В, 7 г, 8, 8а, 9, 9 г, 10, 11, 11к.1, 12, 14, 15, 16, 16а, 16б, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 44, 46, 48, 50;
пер. Товарищеский, 2а;
пер. Уральский, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15.
пр. Независимости, 117а, 119, 121 к.1, 123, 123 к. 2, 123 к.3, 125, 125а, 127, 129 к.1, 129 к.2, 131 к.1, 131 к.2, 133, 135, 137а, 137б, 137 к.1, 137 к. 2, 139, 141 к. 1, 141 к. 2; 143 к. 1, 143 к. 2, 145, 147 к.1, 147 к. 2, 149, 151а, 151 к.1, 151 к.2, 153 к.1, 153 к.2, 155 к.1, 155 к.2, 157;
проезд Коллективный, 8;
ул. Авангардная 42, 58, 59, 60, 61к.1, 61к.2, 61к.3;
ул. Аннаева 49, 67, 69, 84, 84к.7;
ул. Багратиона 55а, 56, 62, 64, 67, 70, 85;
ул. Бумажкова, 37;
ул. Долгобродская, 3, 4, 5к.1, 5к.2, 6к.1,6к.2, 6к.3, 7к.1, 7к.2, 7к.3, 8, 9, 10к.1, 10к.2, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18к.1, 23, 23к.2, 25, 25к.2, 37, 39, 39а, 41к.1, 41к.2, 41к.3, 43, 43а;
ул. Запорожская 2, 4, 28;
ул. Калиновского, 4, 12, 14, 16, 17, 19, 18, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 к.1, 40 к.2, 40 к.3, 40 к.4, 41, 42, 44, 43, 45, 46, 47, 48 к.1, 48 к.2, 49, 50, 50а, 50к.2, 51, 51а, 52, 53 к. 1, 53 к. 2, 53к.3, 54 к.1, 54 к.2, 54 к.3, 55, 55а, 55б, 56, 57 к.1, 57 к.2, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 68а, 69, 70, 71, 72, 72а, 73 к. 1, 73 к. 2, 74а, 74 к.1, 74 к.2, 75, 76, 77, 77а, 78, 80 к.1, 80 к.2, 82 к.1, 82 к.2, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105а, 107, 111, 111а, 111б; 115, 115а;
ул. Карбышева, 1 к.1, 1 к.2, 1 к.3, 2, 7, 7 к.2, 9, 9 к.2, 9 к.3, 11, 13, 25, 42, 42к.2, 44, 46 к.1, 48, 48 к.1, 50;
ул. Кедышко, 24, 26, 26б, 28;
ул. Менделеева, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 36;
ул. Передовая, 4, 4−1, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 111, 111а, 113, 113а, 115, 115а;
ул. Седых, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66а, 68;
ул. Славинского, 1, 1 к.1, 1 к. 2, 1 к. 3, 1 к. 4, 3, 5, 7 к. 1, 7 к. 2, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 33, 33к.1, 35, 37, 39, 41, 43, 45;
ул. Смоленская, 12, 14, 49, 49к.2, 49а, 52, 49б, 51, 52а;
ул. Столетова 1, 1а;
ул. Тикоцкого, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 к. 1, 34 к. 2, 36, 38, 40, 42, 44, 46а, 46 к. 1, 46 к. 2, 48, 50 к. 1, 50 к. 2, 52, 57, 59;
ул. Уральская, 1а, 3, 3а, 5, 5к.1, 5к.4, 5к.7, 5к.9, 5к.8, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 9б, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 16а, 41;
ул. Филимонова 8, 12, 13к.1, 13к.2, 14, 69;
ул. Фроликова, 1, 3, 5, 7, 17, 25а, 27, 29, 29а, 31, 31а, 31к.2, 33, 41, 45, 47, 49, 9, 8, 11.
С 8 июля
«Минскоммунтеплосеть».
2-й Измайловский пер. 13; 3-й пер. Можайского 11;
аг. Ждановичи ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» лечебно-диагностический корпус, хозяйственный блок, патологоанатомический корпус; Неждановой 36.
С 9 июля
«Минскоммунтеплосеть».
50 лет Победы 20, 22;
Бельского 24, 26;
Беляева 3, 4, 9, 10, 21, 25;
Буденого 6;
В/ч 04104;
Водолажского 4, 5, 6, 6А, 8, 8А, 10, 11, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 23А;
Героев 120-ой дивизии 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 27А, 29, 33;
Е. Полоцкой 1, 3, 4, 5;
Курсанта Гвишиани 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
Матусевича 38, 40, 42, 44, 44Б, 46;
Одоевского 70;
Орловская 76;
Основателей 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 21;
П. Глебки 11, 15А;
Плеханова 46, 48;
Пономарева 1, 1А, 2, 3, 3Б, 4А, 5, 6, 7, 9А, 11, 11Б, 12, 13;
Почтовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
пр. Рокоссовского 27, 46, 48, 50, 52 к.1, 54 к.1, 56, 58 к.1, 60 к.1, 62, 64, 74, 76, 78, 80;
Притыцкого 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 59;
пр-т Независимости 186, 196, 198, 202 к.1−2;
пр-т Победителей 12;
Рогачевская 1а, 10, 10А, 10Б, 10 В, 10Д;
Садовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
Стариновская 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37;
Стрелковая 11Б;
Щербакова 1;
Я. Райниса 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1Д.
«Минскэнерго».
бл. Тракторостроителей, 3, 5;
Велосипедный пер., 10, 5, 6, 6к.3−1, 6к.3−2, 7, 8;
пер. 2-й Велосипедный, 1, 3, 5, 8, 9, 10, 10к.1, 22, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36;
пер. 2-й Фабричный, 9;
пер. Казарменный, 3, 4, 5, 5а;
пер. Клумова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27,;
пер. Музыкальный, 3, 5.
пер. Рабочий, 1, 3, 4, 5, 6;
пер. Стахановский, 2, 3, 5;
пер. Ученический, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 8, 9 10;
пер. Щербакова, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12;
пл. Октябрьская, 1;
пл. Свободы, 2а, 23, 23а;
пр. Независимости, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 27а, 29, 32, 32а;
пр. Партизанский, 1, 2, 2к.4, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 6д, 7, 8, 9, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 17а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 25а, 26, 26а, 26к.2, 26к.3, 26к.4, 27а, 28к.1, 28к.2, 28к.3, 29а, 30а, 30к.1, 30к.2, 30к.3, 31, 32к.1, 32к.2, 32к.3, 33, 34к.1, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 48а, 49, 67, 69, 69а, 69б, 71, 71а, 71б, 73, 73а, 73к.1, 75, 75а, 75к.1, 75к.2, 77;
пр. Пушкина, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63;
пр. Рокоссовского, 1, 3, 4к.1, 4к.2, 4к.3, 4к.4, 5к.1, 7, 8, 9, 11, 11а, 12к.1, 13, 14, 14а, 15, 17к.1, 17к.2, 18к.1, 19, 21, 22, 23, 25к.2, 26, 28к.1, 28к.2, 28к.3, 29, 29а, 29б, 30к.2, 33, 33, 35, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41а, 43, 44, 45, 47, 48а, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63к.1, 63к.2, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77;
пр-д. Клубный, 1, 3;
ул. Берута, 4к.2, 4к.3, 4к.4, 6к.1, 6к.2, 6к.3, 6к.4, 8, 10, 12;
ул. Бирюзова, 10, 10а.
ул. Буденного, 1, 1а, 3, 4, 5, 7, 7к.2, 8, 8а, 8к.1, 8к.2, 9, 10, 11, 13, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;
ул. Ванеева, 0 (ТП № 1), 0 (ТП № 2), 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 32, 32а, 34, 40, 42, 46, 48;
ул. Васнецова, 2, 3, 4, 5, 6, 8к.1, 8к.2, 8к.3, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 17;
ул. Велозаводская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
ул. Герцена, 1, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12;
ул. Горовца, 2, 4, 6, 8, 14к.1, 14к.2, 20к.1, 20к.2, 20к.3, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34к.2;
ул. Грицевца, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13;
ул. Д. Марцинкевича, 3, 10;
ул. Д. Сердича, 3, 4, 5, 6, 7, 8к.1, 8к.2, 9, 10, 10а, 11, 12, 13к.1, 13к.2, 13к.3, 14к.1, 14 к.2, 15, 16, 17, 18 к.1, 18 к.2, 18 к.3, 19;
ул. Долгобродская, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 54;
ул. Жудро, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17к.1, 17к.2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34;
ул. Заводская, 8, 10;
ул. Зыбицкая, 2, 3, 4, 6, 9, 10;
ул. Интернациональная, 21, 23, 25, 25а, 27, 27а, 29, 29а, 31, 33, 33а, 33б, 33 В, 35а, 36, 40;
ул. Искалиева, 4, 6, 10, 12а, 12к.1, 14, 14а, 16, 18;
ул. К. Маркса, 38, 40, 42, 43, 45, 50;
ул. Кальварийская, 40, 42;
ул. Кирилла и Мефодия, 3, 4, 5, 6, 8;
ул. Кирова, 18, 26, 43, 49, 51;
ул. Клумова, 3, 5, 5а, 7, 11, 23, 25;
ул. Кошевого, 1, 2, 2а, 3, 5, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 13а, 13б, 15, 17, 17а, 18, 19, 21, 21а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35;
ул. Красноармейская, 3, 3а, 4, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 16а, 19, 20а, 21, 21а, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 34а, 35, 36, 37;
ул. Ленина, 27;
ул. Матусевича, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27;
ул. Народная, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19к.1, 19к.2, 2, 20, 21, 22, 23к.1, 23к.2, 24, 26к.1, 26к.2, 27, 28, 30, 32, 34;
ул. Нахимова, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 17, 17а, 19к.1, 19к.2, 20, 25;
ул. Одоевского, 16к.1, 16к.2, 16к.3, 18 к.1, 18к.2, 18к.3, 20к.1, 20 к.2, 22.
ул. Ольшевского, 1а, 1б, 1 к.1, 1к.2, 1к.3, 1к.4;
ул. П. Глебки, 2, 4, 8, 12, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48;
ул. Первомайская, 2, 12, 14, 14к1, 14к2, 16;
ул. Планерная, 3;
ул. Плеханова, 8, 16, 16к.1, 18, 18а, 20, 24, 26, 26а, 28к.1, 28к.2, 30, 32к.1, 32к.2, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 50, 52к.1, 54, 56к.1, 56к.2, 56к.3, 58к.1, 58к.2, 58к.3, 60к.2, 62, 64, 66, 68к.1, 68к.2, 68к.3, 68к.4, 72;
ул. Притыцкого, 2, 2к.1, 2к.2, 3, 17, 19, 23, 23а, 27а, 29, 34, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60б, 60 В, 65;
ул. Райниса, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 2а, 3, 5, 6, 7, 9;
ул. Рыбалко, 1, 2, 3, 3а, 4к.1, 4к.2, 5, 5к.1, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 26;
ул. Серафимовича, 2, 4, 6, 6к.2, 8, 8а, 10, 11, 13, 19, 21, 25;
ул. Скрыганова, 2, 2а, 2б, 4, 4а, 4б, 4д, 6, 6а, 7 к.2, 14, 16, 32, 36, 39.
ул. Смоленская, 2, 7;
ул. Станиславского, 14, 15, 16, 16а, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34;
ул. Стахановская, 1, 4, 7, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20к.2, 21, 22, 24, 25, 25а, 27, 28, 28к.2, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41;
ул. Стрелковая, 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 14;
ул. Судмалиса, 3, 3а, 5, 7, 10, 10а, 14, 15, 15а, 16, 22, 22а, 24, 26;
ул. Тростенецкая, 3, 4, 5, 5б, 5 В, 6, 8, 10, 10б, 11, 22;
ул. Тухачевского, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16;
ул. Ульяновская, 3, 4, 5, 7;
ул. Фабричная, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 18а, 19, 20а, 20б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30;
ул. Чеботарева, 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 23;
ул. Щербакова, 3, 4, 4к.2, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 16, 16к.2, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 34к.2, 35, 36;
ул. Энгельса, 1, 7, 7а, 17, 25, 27;
ул. Я. Купалы, 4, 5, 7, 11, 17, 21, 23, 25.
ул. Якубова, 56к.1, 58, 60, 62, 64, 66к.1, 66к.2, 66к.3, 66к.4, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82.
С 17 июля
«Минскоммунтеплосеть».
Бачило 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 к.2−3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
Ротмистрова 24, 26, 30, 32, 34, 36 к.1,3−5; 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50, 50Б, 52, 56, 58, 62, 64, 66;
Селицкого 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107;
Шабаны 17.
«Минскэнерго».
д. Ельница, ул. Спортивная, 81, 82, 83, 84;
пер. Промышленный, 7, 8, 8а, 9, 11, 14, 14а, 16;
пр-т Партизанский, 150, 174;
ул. Зелёная, 1А;
ул. Инженерная, 1, 1Ж, 3, 4, 4б, 7, 12, 14, 24 к.1, 26, 28;
ул. Машиностроителей, 5б, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 43;
ул. Промышленная, 4, 6б, 15, 21 В, 21б, 21 Г, 23, 24, 26.
ул. Ротмистрова, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 28, 60, 61А, 70;
ул. Свислочская, 11, 39;
ул. Селицкого, 9, 9/3, 9/15, 12, 12А, 13а, 15б, 15а, 17, 19, 21, 21к1, 21К, 21к3, 22, 23, 25, 25А, 21/5, 31 В, 35, 35а, 37, 39, 82, 113;
ул. Социалистическая, 2;
ул. Шабаны, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
С 22 июля.
«Минскоммунтеплосеть».
ст. Колядичи (промзона) 1, 3, 5, 7.
С 23 июля
«Минскоммунтеплосеть».
Авакяна 24, 32, 32 к.3, 34, 34 к.3, 36 к.2, 38;
Аврорская 2, 4, 6, 8;
Артиллеристов 9, 9А, 11, 11А, 13, 15;
Аэродромная 3А, 9А, 13, 15, 17;
Бакинская 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 к.1−2; 20;
Балтийская 2, 4, 6, 8, 12;
Беломорская 5, 8;
Бородинская 35;
Брилевская 12, 14, 15;
В. Хоружей 21;
Великоморская 6, 10, 12, 30;
Воронянского 3 к.1−2, 4 к.1−2, 4А, 4Б, 6, 6 В, 7, 7А, 9, 10, 11, 11 к.1−6; 13 к. 1,2,4,5; 15 к.1−3; 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 50 к.3−5;
Денисовская 2, 4, 6, 9, 41 к.2, 45;
Жуковского 1, 2, 3, 4, 5 к.1−2; 6 к.1−4; 7, 8 к.1, 9 к.1−2; 10 к.1,2,4,5; 10б, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;
Каховская 17;
Козыревская 4, 6, 14, 14Б, 15, 16, 17, 21 к.1−3; 23, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 39 к.1−2;
Короткевича 6, 14;
Кропоткина 47, 51, 55, 76;
Куйбышева 61 к.1−3, 73, 75;
Левкова 3 к.1−2; 4, 6 к.1,3; 8 к.1−2, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22;
Либаво-Роменская 23;
Машерова 60;
Маяковского 22 к.1, 24, 26, 99, 100, 115, 117 к. 2, 103, 119А, 123, 140, 142, 144, 146, 152, 154, 160, 160А, 162, 164, 166, 166А, 168, 170, 172, 172А, 172б; 174;
Могилевская 2 к.2−3; 4 к.1−4; 4А, 5, 6 к.1−4; 8 к.1−4; 10, 12, 12А, 16, 16 к.4, 32, 34 к.2, 36;
Нововиленская 6, 8А, 9а, 10, 10А, 13А, 14, 15;
Орловская 51, 53, 57, 59;
Осипенко 2, 4, 6, 8;
пер. Вузовский 3, 9 к.1;
пер. Дачный 8;
пер. Нововиленский 14;
пер. Я. Колоса 8, 15;
Полевая 36;
Полтавская 10;
Роменская 5, 9;
Семенова 10, 11, 11А, 14, 15, 20, 20А, 20Б; 22, 24, 26, 28;
Сенницкая 5, 51;
Солнечная 1, 3, 4, 6, 17, 29, 30, 31;
Старовиленская 97;
Старовиленский тр. 6, 8, 10, 26 к.1, 28 к.1, 30, 69, 73, 75, 75А, 77;
Физкультурная 23, 31, 33;
Червякова 2 к.2,3,5; 3, 5, 7, 8Б, 23, 31, 61;
Чкалова 1 к.2−4; 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15 к.1−2; 17, 19, 21, 20, 22, 23 к.1−2; 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36.
«Минскэнерго».
1-ый пер. Щедрина, 1;
2-ой пер. Долгиновский, 1;
б. Шевченко, 1, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 26;
Долгиновский тракт, 39, 39а, 42, 44, 50, 52, 54а, 54б, 54, 56;
пер. Автодоровский, 3а, 11, 15;
пер. Вузовский, 7, 16а;
пер. Дачный, 16;
пер. Нововиленский, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
пер. Полевой, 2а;
пер. Я. Коласа 3, 3а, 4, 5, 6, 9, 11, 13;
пр.