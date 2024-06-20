В Самаре на ряде улиц отключат горячую воду с 25 июня по 8 июля

Теплоэнергетики просят жителей не находиться рядом с надземными трубами и тепловыми камерами, не приближаться к местам утечки воды и проседания грунта, а также не оставлять машины возле теплотрасс и люков. Также важно оградить детей от игр рядом с теплотрассами.