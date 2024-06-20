В Самаре на ряде улиц отключат горячую воду с 25 июня по 8 июля

В Самаре некоторые жители останутся без горячей воды на следующие две недели. Ее отключат на время ремонта тепловывода Центральной отопительной котельной. Об этом сообщает самарский филиал компании «Т Плюс».
— С 25 июня по 8 июля 2024 года будет приостановлено горячее водоснабжение для жителей, организаций и предприятий, — говорится в сообщении.
Так, ограничения затронут дома в границах следующих улиц: Блюхера, Карбышева, Антонова-Овсеенко, Георгия Ратнера, Дыбенко, Печерской, Мориса Тореза, Авроры, Аэродромной, Бобруйской, Балаковской, Маломосковской, Революционной и Гаражной.
Теплоэнергетики просят жителей не находиться рядом с надземными трубами и тепловыми камерами, не приближаться к местам утечки воды и проседания грунта, а также не оставлять машины возле теплотрасс и люков. Также важно оградить детей от игр рядом с теплотрассами.