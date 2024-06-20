Кубанского хирурга наградили престижной премией «Призвание»

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram-канале рассказал, что Вячеслав Ткачев является заведующим нейрохирургическим отделением № 2 НИИ-ККБ № 1. Он работал вместе с коллегами из Сургута, Воронежа, Южно-Сахалинска, Перми и Москвы для разработки новой методики лечения сложных аневризм головного мозга.