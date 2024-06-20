Кубанского хирурга наградили престижной премией «Призвание»

Кубанского врача отметили в номинации «За создание нового метода лечения».
Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов в Telegram-канале рассказал, что Вячеслав Ткачев является заведующим нейрохирургическим отделением № 2 НИИ-ККБ № 1. Он работал вместе с коллегами из Сургута, Воронежа, Южно-Сахалинска, Перми и Москвы для разработки новой методики лечения сложных аневризм головного мозга.
Так, команда высокопрофессиональных хирургов научилась восстанавливать кровоток поврежденных сосудов при помощи обходного высокопоточного шунтирования. Руководил группой главный нейрохирург России Владимир Крылов.
Стоит отметить, что свыше 120 больных были прооперированы по новому методу. Благодаря этому способу стало возможным спасать пациентов, случаи которых ранее считались неразрешимыми.
Напомним, что специалистам ККБ № 1 вручают медицинскую премию уже в пятый раз. Это уникальный случай для «Призвания», подтверждающий высокий уровень кубанского здравоохранения, резюмировал Евгений Филиппов.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краевой клинической больнице No2 спасли беременную женщину и ее ребенка.