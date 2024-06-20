Депутат Думы Иркутска Дмитрий Ващук рассказал о ремонте ул. Ярославского

Ремонт на улице Ярославского в Иркутске начнется уже в этом году. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок участок от 10-го до 18-го Советского переулков. На эти цели из муниципального бюджета выделено 105 млн рублей. Об этом рассказал депутат Гордумы Дмитрий Ващук.
— С 2021 года я занимался решением вопроса по асфальтированию дороги на улице Ярославского от 10-го до 18-го Советского переулка. И вот, наконец, удалось добиться положительного решения. Рад, что это удалось, и теперь буду контролировать ход ремонта, — отметил депутат.
Ремонт начнется уже в этом году, а завершить его планируется в 2025-м. Кроме замены асфальтового покрытия на данном участке, будет обустроен парковочный карман около Иркутского аграрного техникума.