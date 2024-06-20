Депутат Думы Иркутска Дмитрий Ващук рассказал о ремонте ул. Ярославского

Ремонт на улице Ярославского в Иркутске начнется уже в этом году. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» приведут в порядок участок от 10-го до 18-го Советского переулков. На эти цели из муниципального бюджета выделено 105 млн рублей. Об этом рассказал депутат Гордумы Дмитрий Ващук.