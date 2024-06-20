Главные новости 20 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 20 июня 2024 года.
Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина
Вьетнам приветствовал Путина, игнорируя критику США из-за Украины, и подчеркнул важность отношений с Россией, в том числе в энергетике и вооружениях.
В КНДР раскрыли детали договора о партнерстве с Россией
Россия и КНДР подписали бессрочный договор о стратегическом партнерстве. Если одна из сторон подвергнется нападению, другая окажет военную помощь. Договор включает 23 статьи, касающиеся взаимной обороны, сотрудничества и безопасности.
Турция запросила объяснения из-за патриарха на саммите в Швейцарии
Турция потребовала объяснений у организаторов мирного саммита по Украине в Швейцарии из-за участия в нём патриарха Варфоломея, чье участие и подписание итогового коммюнике вызвало недовольство. Турецкий МИД остаётся на позиции о местном статусе патриарха.
Экс-сотрудники центра «Вектор» задержаны по делу о хищениях
ФСБ Новосибирской области задержала двух бывших сотрудников научного центра «Вектор» за хищение средств в особо крупном размере и получение взятки. Ущерб оценён в более 6 млн руб. Следствие утверждает, что деньги перечислялись через фиктивные ИП.
ЦБ выяснил, как чаще всего расплачиваются россияне
75% россиян предпочитают безналичные оплаты, 48% используют онлайн-банки, 28% — СБП, 24% —мобильные платежные сервисы. Наличные используют 24% (27% годом ранее). Сбережения в наличной форме держат 30%.