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Главные новости 20 июня 2024 года

Последние новости за сегодня — 20 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 20 июня 2024 года.

Вьетнам проигнорировал критику США из-за визита Путина

Вьетнам приветствовал Путина, игнорируя критику США из-за Украины, и подчеркнул важность отношений с Россией, в том числе в энергетике и вооружениях.

В КНДР раскрыли детали договора о партнерстве с Россией

Россия и КНДР подписали бессрочный договор о стратегическом партнерстве. Если одна из сторон подвергнется нападению, другая окажет военную помощь. Договор включает 23 статьи, касающиеся взаимной обороны, сотрудничества и безопасности.

Турция запросила объяснения из-за патриарха на саммите в Швейцарии

Турция потребовала объяснений у организаторов мирного саммита по Украине в Швейцарии из-за участия в нём патриарха Варфоломея, чье участие и подписание итогового коммюнике вызвало недовольство. Турецкий МИД остаётся на позиции о местном статусе патриарха.

Экс-сотрудники центра «Вектор» задержаны по делу о хищениях

ФСБ Новосибирской области задержала двух бывших сотрудников научного центра «Вектор» за хищение средств в особо крупном размере и получение взятки. Ущерб оценён в более 6 млн руб. Следствие утверждает, что деньги перечислялись через фиктивные ИП.

ЦБ выяснил, как чаще всего расплачиваются россияне

75% россиян предпочитают безналичные оплаты, 48% используют онлайн-банки, 28% — СБП, 24% —мобильные платежные сервисы. Наличные используют 24% (27% годом ранее). Сбережения в наличной форме держат 30%.