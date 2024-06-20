«Остров» собрал более 700 участников из 52 регионов России

Вопросы развития беспилотных авиационных систем, научно-производственных центров БАС, повышения качества жизни граждан обсуждаются в ходе мероприятий проектно-образовательного интенсива «Остров», который проводится при поддержке правительства региона с 17 по 21 июня.
Напомним, распоряжение о создании в Новосибирской области научно-производственного центра беспилотных авиасистем (НПЦ БАС) подписал Губернатор Андрей Травников. Работа ведется в рамках реализации нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы».
— «Остров» — это часть большого «Архипелага», федерального интенсива, успешно прошедшего в прошлом году в регионе. В этом году по итогам «Острова» мы подготовим региональную команду для участия в «Архипелаге»: это более 30 человек — ученые, студенты, производственные компании и представители органов власти. Ожидаются беспрецедентные соревнования — более тысячи беспилотников поднимутся в небо над аэродромом острова Сахалин. В рамках «Острова» подготовлена насыщенная программа для развития российских технологических и социальных проектов, которые могут стать частью новых рынков. Участники находят в рамках интенсива профессиональные контакты и формируют проектные команды. Уже более 700 участников, половина из других субъектов РФ, это 52 региона, принимают участие в «Острове», — рассказала Ирина Мануйлова.
Вторая площадка интенсива — «Человек+», включающая в себя мероприятия, связанные с обсуждением здорового образа жизни, долголетия, управления плодородием почв и продовольственной безопасности.
Третье направление — «Качество жизни и креативные индустрии» — включит мероприятия, направленные на обсуждение вопросов, связанных с инфраструктурой и образованием креативных индустрий в городах.
Кроме того, как отметила замгубернатора, сегодня, 20 июня в спорткомплексе «Локомотив» стартует большой соревновательный блок интенсива «Остров» по управлению дронами, в рамках которого пройдут показательные выступления курсантов НВВКУ, зарядка с чемпионами, будут работать интерактивные площадки (дрон-баскетбол, симуляторы с отработкой навыков полета, мобильное ГТО, выставка дронов и другие). Итоги соревновательного блока будут подведены завтра, 21 июня в рамках XI Международного Сибирского транспортного форума.
В ходе пресс-конференции Вадим Васильев отметил, что на резидентство в НПЦ БАС претендуют представители высокотехнологичных компаний и научных организаций и акцентировал внимание на мерах поддержки для НПЦ и резидентов центра, широкий спектр предусмотрен на федеральном и региональном уровне. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте министерства науки и инновационной политики.
Ранее «Прецедент» писал: цифровые проекты в сфере дорожного хозяйства НСО представили на XI Международном Сибирском транспортном форуме. Рекордное количество жителей региона приняли участие в XIII летней областной Спартакиаде пенсионеров. Более 70 тысяч ребят отдохнут в пришкольных лагерях Новосибирской области за лето.
Екатерина СОСНИНА.