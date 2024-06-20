«Остров» собрал более 700 участников из 52 регионов России

— «Остров» — это часть большого «Архипелага», федерального интенсива, успешно прошедшего в прошлом году в регионе. В этом году по итогам «Острова» мы подготовим региональную команду для участия в «Архипелаге»: это более 30 человек — ученые, студенты, производственные компании и представители органов власти. Ожидаются беспрецедентные соревнования — более тысячи беспилотников поднимутся в небо над аэродромом острова Сахалин. В рамках «Острова» подготовлена насыщенная программа для развития российских технологических и социальных проектов, которые могут стать частью новых рынков. Участники находят в рамках интенсива профессиональные контакты и формируют проектные команды. Уже более 700 участников, половина из других субъектов РФ, это 52 региона, принимают участие в «Острове», — рассказала Ирина Мануйлова.