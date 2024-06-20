Красноярские перевозчики прокомментировали повышение проезда в автобусах

«Сегодня ощущается кадровый дефицит, нехватка водителей и кондукторов. Выросли расходы на ГСМ — это на дизтопливо, затраты выросли на 25%. По запчастям рост затрат — от 15% д 45%, добавился дефицит комплектующих, нехватка аналогов. Изменилась стоимость подвижного состава примерно на 40−50%. На сегодняшний день при действующем тарифе ни одно коммерческое предприятие не может позволить себе купить новые автобусы. Раньше мы обновляли 5−10% автобусов, но последние 2−3 года у нас только кредитные или лизинговые машины», — рассказал председатель правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков Михаил Омышев.