Какие зарубежные вузы откроют кампусы в Казахстане

«На основании специального постановления правительства мы начали разрешать иностранным университетам приезжать в Казахстан, вкладывать свои деньги, строить или покупать здания и обучать в британском и зарубежном формате. Первым таким примером является университет De Montfort, расположенный в самом центре города на проспекте Аль-Фараби в Алматы. В следующем году его будут оканчивать первые выпускники. Этот британский университет предоставляет степени бакалавра на основе своих стандартов, формата, приемов и академической политики».