Какие зарубежные вузы откроют кампусы в Казахстане

По словам министра, в Казахстане в этом году открываются кампусы трех зарубежных вузов.
«На основании специального постановления правительства мы начали разрешать иностранным университетам приезжать в Казахстан, вкладывать свои деньги, строить или покупать здания и обучать в британском и зарубежном формате. Первым таким примером является университет De Montfort, расположенный в самом центре города на проспекте Аль-Фараби в Алматы. В следующем году его будут оканчивать первые выпускники. Этот британский университет предоставляет степени бакалавра на основе своих стандартов, формата, приемов и академической политики».
Кроме того, министр отметил, что по его распоряжению в Казахстане откроется большой кампус британского университета Ковентри.
«Было выделено 8 гектаров земли. 16 сентября текущего года в Астане откроется кампус полноценного британского университета Ковентри. После этого в Туркестане в рамках недавнего визита президента Кореи откроется крупный кампус южнокорейского университета Вусонг».
По словам министра, особенность этих трех зарубежных вузов в том, что их выпускники, получив британский или корейский диплом, смогут полноценно работать в этих странах.