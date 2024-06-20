Свежее кино в Хабаровске: инопланетяне внутри нас

Новая кинонеделя стала богатой премьерами отечественных лент. Тут и продолжение франшизы о трёх богатырях, и ностальгия по группе из 90-х «Иванушки International», и звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер в роли домохозяйки. Об этом и не только в традиционном обзоре новинок кино по четвергам от ИА «Хабаровский край сегодня».
«Пришельцы», 18+, продолжительность — 142 мин.
Фантастика, Южная Корея, реж.: Чхве Дон-хун.
Событием этого лета для любителей фантастических блокбастеров называют критики эту ленту южнокорейских кинематографистов. В ней сочетаются неплохая компьютерная графика, яркие образы, замысловатый сюжет, переплетающий современность и прошлое Кореи.
И так, о чём кино? На протяжении многих веков инопланетная раса содержит своих преступников в человеческих телах, а люди об этом даже не догадываются. Способные перемещаться во времени с помощью энергетического кинжала Охранник с роботом-помощником поставлены следить, чтобы заключённые не пришли в себя и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного проснувшегося преступника, но у его человеческой оболочки остаётся младенец, очевидно обречённый на смерть.
1391 год, Корё. Обладающий волшебным веером и навыками боевых искусств даос Му-рык в компании двух помощников ищет волшебный клинок, за который назначена немалая награда, и в процессе сталкивается с загадочной девушкой. А в 2022 году в Сеуле 10-летняя «дочь» Охранника уже давно подозревает, что «папа» — не человек, и начинает вынюхивать, чем же он таким интересным занят.
«Три богатыря. Ни дня без подвига», 6+, продолжительность — 61 мин.
Мультфильм, Россия, реж.: Александра Шоха, Екатерина Салабай.
Очередная лента популярной отечественной франшизы о похождениях Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Попвича. Напомним, что предыдущая серия «Три богатыря и Пуп земли» стала рекордной по сборам в прокате в истории российской мультипликации — свыше миллиарда рублей.
В картине «Три богатыря. Ни дня без подвига» объединили три разные истории. У богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. То придется расследовать похищение княжеской короны, то спасать друзей из волшебного мира снов, то Конь Юлий с Алешей схлестнутся в эпической битве умов. Не бывает маленьких приключений, да и богатыри наши — немаленькие.
«Тур с Иванушками», 16+, продолжительность — 108 мин.
Музыкальная комедия, Россия, реж.: Марк Горобец.
Три подруги, в детстве фанатевшие от «Иванушек International», понимают, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка, всегда всё делали ради кого-то, а не для себя. Они решают исполнить свою детскую мечту — поехать в тур за «Иванушками» по югу России, чтобы наконец-то отвлечься от всех проблем.
«В поисках Адама», 16+, продолжительность — 103 мин.
Драма, США, реж.: Ирвинг Франко.
Адам узнаёт о том, что его родители не те, за кого себя выдавали. После их смерти у него на руках лишь записка с тремя адресами и одним именем: Джейкоб Уоттерсон. Оставшись без прошлого, Адам решает раскрыть тайну своего происхождения и отправляется в путешествие через всю страну.
«Семейный переполох», 6+, продолжительность — 90 мин.
Комедия, Россия, реж.: Евгения Юстус.
Образцовая домохозяйка Аня посвятила жизнь заботе о семье. Близкие привыкли, что мама всегда одна дома с тремя детьми, пока папа Саша пропадает на работе. Однажды, обидевшись на неуместную выходку супруга, Аня решает уйти от него с детьми и найти работу, начав самостоятельную жизнь. Получается у неё не всё и не сразу. А в это время дети, оказавшись дома одни, устраивают настоящий переполох.
«Не_жилец», 18+, продолжительность — 87 мин.
Триллер, США, реж.: Майкл Дэй.
Джанет — классическая светская львица, которая не привыкла сама решать какие-либо проблемы. Однажды в её дверь постучал незнакомец. Мужчина-сантехник оказался психически неуравновешенным маньяком, который не спешит уходить из её дома. Что ж, если Джанет хочет вернуться к прежней жизни, или хотя бы сохранить её, девушке придётся избавиться от незваного гостя. Любым способом.
«Пять фунтов искупления», 18+, продолжительность — 111 мин.
Криминальный триллер, США, реж.: Фил Эллокко.
Отсидев срок за убийство, Адам возвращается в свой старый район, чтобы найти сына, который не догадывается о его существовании. Но брат человека, убитого Адамом много лет назад, жаждет мести и пойдёт на всё.
«Унесённые призраками», 6+, продолжительность — 125 мин.
Аниме, Япония, реж.: Хаяо Миядзаки.
В кинотеатрах Хабаровска с 20 июня стартует ретроспективный показ этого мультфильма, ставшего классикой анимации. Вспомним сюжет. Тихиро с мамой и папой переезжают в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе, где их ждёт великолепный пир. Родители с жадностью набрасываются на еду и, к ужасу девочки, превращаются в свиней, став пленниками злой колдуньи Юбабы. Теперь, оказавшись одна среди волшебных существ и загадочных видений, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной старухи.
«Паранормальные явления. Поместье призраков», 18+, продолжительность — 77 мин.
Ужасы, Великобритания, реж.: Мэттью Батлер-Харт.
Популярные блогеры Тея и Луиз отправляются в заброшенное поместье, чтобы снять для своих зрителей паранормальные явления. В давние времена здесь было логово оккультистов, и каждый месяц в полнолуние владелец поместья и его последователи приносили в жертву украденную девушку, чтобы дать демону новые силы и упрочить его власть. Расставляя камеры по всему дому, они не подозревают, что сегодня полнолуние, и им придётся столкнуться с потусторонними силами в прямом эфире.
«Медвежий переполох», 6+, продолжительность — 80 мин.
Мультфильм, Перу, реж.: Эдуардо Шульдт.
Медведица Мила с братом живут в настоящих джунглях, с ними вечно происходят различные приключения. А уж когда они теряют друг друга… Джунгли превращаются в парк развлечений, пройдя через который, они вновь обретают друг друга.