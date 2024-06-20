Свежее кино в Хабаровске: инопланетяне внутри нас

И так, о чём кино? На протяжении многих веков инопланетная раса содержит своих преступников в человеческих телах, а люди об этом даже не догадываются. Способные перемещаться во времени с помощью энергетического кинжала Охранник с роботом-помощником поставлены следить, чтобы заключённые не пришли в себя и не сбежали. В 1380 году они ловят очередного проснувшегося преступника, но у его человеческой оболочки остаётся младенец, очевидно обречённый на смерть.