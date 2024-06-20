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В Омске скончалась врач с 60-летним стажем Нина Хомутова

Ей было 88 лет.

Источник: Соцсети

В Омске на 89-м году жизни после продолжительной болезни скончалась врач, Отличник здравоохранения РФ Нина Хомутова. Она проработала в сфере медицины 61 год.

Нина Хомутова окончила Омский ордена Трудового Красного Знамени государственный институт имени М. И. Калинина. После окончания учебы она начала свою карьеру в Городской больнице № 2 в должности врача-терапевта участкового.

Затем Хомутова работала во Врачебно-физкультурном диспансере врачом по лечебной физкультуре, а после в должности заведующей отделением реабилитации. Нина Хомутова отдала медицине 61 год.

Церемония прощания состоится 21 июня с 10:00 до 11:00 часов в Ритуальном зале похоронного бюро «Альфа-Ритуал» на улице Партизанская, 20/1.