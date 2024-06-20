Синоптики честно рассказали, чего ждать от погоды в Иркутске в июле 2024

Июнь образца 2024 года видимо хочет остаться в памяти сибиряков дождливым. Это и не удивительно, синоптики Иркутского Гидрометцентра, прогнозировали, что количество осадков в первый летний месяц ожидается больше нормы. А какой будет погода в Иркутске в июле 2024? КП-Иркутск задала этот вопрос метеорологам ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и получила ответ. Делимся прогнозом.
Погода в Иркутске в июле-2024
Согласно предварительному прогнозу, во второй летний месяц среднемесячная температура воздуха в Приангарье ожидается +15…+20 градусов, что близко к норме для южных и западных районов. Однако на севере области средняя температура в июле прогнозируется на 1−2 градуса выше многолетних показаний и составит +18…+21.
— Температура воздуха днем в первую пятидневку будет немного ниже, чем в остальные дни месяца, — говорит начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. — В начале июля предварительно ждем +17…+22. Потом температурные показатели поднимутся до +23…+30 градусов.
Это про дневные температуры. По ночам же столбики уличных термометров в Иркутской области станут показывать +10….+17 градусов.
— Но в отдельные ночи возможно похолодание до +8 градусов, — отмечает метеоролог.
Погода в Иркутске в июле-2024: что по осадкам
Погода в Иркутске в июле 2024 славится ливнями — это самый дождливый месяц в году. Норма осадков для Иркутска составляет 106 миллиметров (для сравнения в июне она 69 мм).
— Количество осадков в июле в западных и южных районах ожидается около нормы, — продолжает начальник отдела метеопрогнозов Иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. — Но местами в западных, а также в северных и верхнеленских районах дождей выпадет больше.
По словам специалистов, окажутся ли эти дожди опасными (например, для урожая) будет зависеть от их интенсивности.
— В июле дожди идут в основном ливневого характера, — говорит Юлия Янькова. — В большинстве своем они бывают кратковременные, но выпадает сразу большое количество осадков. Сильные ливни могут вызвать полегания посевов.
Такой будет погода в Иркутске в июле 2024.