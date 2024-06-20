Синоптики честно рассказали, чего ждать от погоды в Иркутске в июле 2024

Июнь образца 2024 года видимо хочет остаться в памяти сибиряков дождливым. Это и не удивительно, синоптики Иркутского Гидрометцентра, прогнозировали, что количество осадков в первый летний месяц ожидается больше нормы. А какой будет погода в Иркутске в июле 2024? КП-Иркутск задала этот вопрос метеорологам ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» и получила ответ. Делимся прогнозом.