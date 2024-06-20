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В Уфе полностью перекроют Шакшинский мост

Жителям Уфы напомнили о перекрытии Шакшинского моста. Как сообщает Минтранс Башкирии, дорогу закроют полностью — все четыре полосы в обоих направлениях.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ограничение будет действовать с 20:00 20 июня до 8:00 21 июня.

В это время на мосту будут укладывать стальные футляры. Уфимцев и гостей города просят заранее планировать свои поездки.