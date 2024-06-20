В Уфе полностью перекроют Шакшинский мост

Ограничение будет действовать с 20:00 20 июня до 8:00 21 июня.
В это время на мосту будут укладывать стальные футляры. Уфимцев и гостей города просят заранее планировать свои поездки.
Жителям Уфы напомнили о перекрытии Шакшинского моста. Как сообщает Минтранс Башкирии, дорогу закроют полностью — все четыре полосы в обоих направлениях.
Ограничение будет действовать с 20:00 20 июня до 8:00 21 июня.
В это время на мосту будут укладывать стальные футляры. Уфимцев и гостей города просят заранее планировать свои поездки.