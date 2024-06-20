В Анапе открыли зеркальный пешеходный мост

У моста появились смотровые площадки, что позволяет пешеходам насладиться видами окружающей природы. Изнутри мост обшит деревом, а снаружи установлены зеркальные панели, которые отражают пространство и создают иллюзию продолжения моря, пляжа и реки.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в Сочи стартовала модернизация Приморской набережной. Проект включает два этапа: первый этап предполагает строительство современных гидротехнических сооружений на пляжном комплексе «Маяк» протяженностью около 500 метров, а второй этап предусматривает возведение берегоукрепительных сооружений протяженностью около 1300 метров от пляжа «Маяк» до парка им. Фрунзе.