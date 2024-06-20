74 стобалльника, 7 двухсотбалльников: волгоградские выпускники бьют рекорды на ЕГЭ-2024

100 баллов по обществознанию получили выпускники лицея № 11 Волгограда и лицея № 1 Волжского. Максимум по физике у семи выпускников. В Волгограде такого результата добились ребята из лицея № 3 и гимназии № 10, в Волжском — все той же школы № 30. В Михайловке и в Урюпинске стобалльники в школах № 5.