74 стобалльника, 7 двухсотбалльников: волгоградские выпускники бьют рекорды на ЕГЭ-2024

Выпускники из Волгограда и области получили девять высших результатов в 100 баллов на госэкзаменах по обществознанию и физике. Участники ЕГЭ-2024 бьют рекорды прошлых лет: в регионе уже 74 стобалльника и 7 двухсотбалльников.
— По итогам ЕГЭ-2023 в регионе было 56 стобалльных результатов. В текущем году уже 74, и ряд результатов еще не оглашен, — отмечают в облкомобразования.
Сразу семь выпускников получили максимум по двум предметам. В Волгограде отличились ребята из лицея № 3 и гимназии № 5, в Волжском на высоте ученики школы № 30, в Михайловке — школ № 5 и № 7.
100 баллов по обществознанию получили выпускники лицея № 11 Волгограда и лицея № 1 Волжского. Максимум по физике у семи выпускников. В Волгограде такого результата добились ребята из лицея № 3 и гимназии № 10, в Волжском — все той же школы № 30. В Михайловке и в Урюпинске стобалльники в школах № 5.
Впереди у выпускников еще резервные дни ЕГЭ. Так что максимальных результатов может быть еще больше.