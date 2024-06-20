В Омской области выпускники двух школ сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

«В нашем регионе три стобалльные работы по физике. На 100 баллов экзамен сдали двое выпускников городского лицея № 64 и выпускник лицея № 149. Более 10% сдававших физику получили более 80 баллов. Свыше 6% сдававших информатику также получили высокие баллы. Среди тех, кто сдавал обществознание, таких ребят более 3%», — рассказал министр.