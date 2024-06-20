Вашингтон
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области выпускники двух школ сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов

Министр образования Омской области Иван Кротт сообщил в четверг, 20 и.юня 2024 года, что в регионе подвели итоги ЕГЭ по обществознанию, физике и информатике.

Источник: РИА "Новости"

«В нашем регионе три стобалльные работы по физике. На 100 баллов экзамен сдали двое выпускников городского лицея № 64 и выпускник лицея № 149. Более 10% сдававших физику получили более 80 баллов. Свыше 6% сдававших информатику также получили высокие баллы. Среди тех, кто сдавал обществознание, таких ребят более 3%», — рассказал министр.

Отметим, что это не все результаты ЕГЭ в 2024 году, после 26 июня станут известны результаты ЕГЭ по иностранным языкам, истории и биологии.

Напомним, что ранее были названы омские школы, выпускники которых сдали ЕГЭ на 100 баллов в 2024 году.

образование