Сроки рассмотрения думой протеста пермской прокуратуры по СИМ будут продлены

Принятый 26 марта этого года спорный документ изменил правила благоустройства Перми в части использования СИМ, в частности электросамокатов, введя запрет на парковку самокатов в городе вне специально отведенных мест. При этом специальные парковки в центре Перми чиновники предусматривать не стали, и самокаты, оставленные в нарушение новых норм, начали вывозить на штрафстоянки. Стоимость эвакуации составляет 1,5 тыс. руб., а сутки нахождения СИМ на штрафстоянке — 100 ₽ Решение вступило в силу 29 марта. Согласно отчетности, только с 5 по 7 апреля с улиц было вывезено свыше 500 СИМ.