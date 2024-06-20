Сроки рассмотрения думой протеста пермской прокуратуры по СИМ будут продлены

Докладчиками выступили глава комитета Михаил Черепанов и заместитель начальника управления экспертизы и аналитики аппарата думы Евгений Сапаркин.
Господин Сапаркин рассказал, что 6 июня в думу поступило исковое заявление одного из операторов (ООО «Юрент».— «Ъ-Прикамье») о признании принятого думой решения недействующим. В то же время поступил ответ от прокуратуры на жалобу истца. В настоящее время экспертами думы проводится анализ документов. Евгений Сапаркин предложил в связи с этим продлить рассмотрение протеста прокуратуры.
Господин Черепанов поддержал доклад и рекомендовал внести на рассмотрение думы предложение о продлении рассмотрения протеста, что и было поддержано комитетом единогласно. Сроки продления не были уточнены.
Принятый 26 марта этого года спорный документ изменил правила благоустройства Перми в части использования СИМ, в частности электросамокатов, введя запрет на парковку самокатов в городе вне специально отведенных мест. При этом специальные парковки в центре Перми чиновники предусматривать не стали, и самокаты, оставленные в нарушение новых норм, начали вывозить на штрафстоянки. Стоимость эвакуации составляет 1,5 тыс. руб., а сутки нахождения СИМ на штрафстоянке — 100 ₽ Решение вступило в силу 29 марта. Согласно отчетности, только с 5 по 7 апреля с улиц было вывезено свыше 500 СИМ.
Протест заместителя прокурора города Александра Жукова на решение Пермской городской думы был вынесен в начале мая.