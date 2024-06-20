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Красноярцы возмутились повышением цен за проезд в автобусах

В социальных сетях жители города нелестно высказались об изменении цены за проезд в общественном транспорте.

Источник: Мэрия Хабаровска

Больше всего красноярцев возмутило, что качество транспорта не меняется, например, с наступлением жары, в салонах стало очень душно, а большая часть транспорта не оборудована кондиционерами.

«А качество общественного транспорта поднять не хотят? Ну или хотя бы кондиционер в троллейбус включить на время жары? Что за наглость?».

Также горожане обратили внимание на недостаток автобусов на маршруте:

«Было бы неплохо сначала хотя бы автобусов на маршруты добавить или добавить нoвые маршруты в целом».

А кто-то посчитал, что вместо повышения цену нужно наоборот понизить:

«За такие условия поездки в душных, грязных автобусах, нужно еще и скидку делать… а не цену поднимать…».