Красноярцы возмутились повышением цен за проезд в автобусах

Больше всего красноярцев возмутило, что качество транспорта не меняется, например, с наступлением жары, в салонах стало очень душно, а большая часть транспорта не оборудована кондиционерами.
«А качество общественного транспорта поднять не хотят? Ну или хотя бы кондиционер в троллейбус включить на время жары? Что за наглость?».
Также горожане обратили внимание на недостаток автобусов на маршруте:
«Было бы неплохо сначала хотя бы автобусов на маршруты добавить или добавить нoвые маршруты в целом».
А кто-то посчитал, что вместо повышения цену нужно наоборот понизить:
«За такие условия поездки в душных, грязных автобусах, нужно еще и скидку делать… а не цену поднимать…».