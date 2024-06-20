Экс-худрук омского «Пятого» Гриншпун отсудил право руководить театром

Гриншпуну убрали одно из ограничений и теперь сможет без трехлетней паузы руководить, например, театром.

"Приговор Первомайского районного суда г. Омска от 14 февраля 2023 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда от 13 июня 2023 года в отношении Гриншпуна Никиты Юльевича изменить.

Исключить назначение Гриншпуну Н. Ю. дополнительного наказания по ч. 6 ст. 290 УК РФ и при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений, на основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ в виде запрета занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком 3 года", — гласит вердикт Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.

Напомним, суд первой инстанции, признав Гриншпуна виновным, назначил ему 5 лет и 6 месяцев тюремного заключения со штрафом около 8,5 миллиона рублей с лишением права заниматься «деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях культуры». В апелляции срок деятелю культуры сократили на год.