Экс-худрук омского «Пятого» Гриншпун отсудил право руководить театром

Гриншпуну убрали одно из ограничений и теперь сможет без трехлетней паузы руководить, например, театром.
"Приговор Первомайского районного суда г. Омска от 14 февраля 2023 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Омского областного суда от 13 июня 2023 года в отношении Гриншпуна Никиты Юльевича изменить.
Исключить назначение Гриншпуну Н. Ю. дополнительного наказания по ч. 6 ст. 290 УК РФ и при назначении окончательного наказания по совокупности преступлений, на основании ч. 3, ч. 4 ст. 69 УК РФ в виде запрета занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком 3 года", — гласит вердикт Восьмого кассационного суда общей юрисдикции.
Таким образом, по итогам рассмотрения кассационной жалобы «устоял» срок продолжительностью в четыре с половиной года. В вину Никите Гриншпуну вменяли якобы неправомерное трудоустройство режиссера-постановщика, который передал ему за это денежные средства.