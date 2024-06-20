Военные музыканты выступят на Театральной площади в Красноярске

22 июня, в субботу, на Театральной площади пройдет концерт, посвященный Дню памяти и скорби — 83-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.
На сцене под открытым небом выступят Сводный военный духовой оркестр войск национальной гвардии Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу под руководством дирижёра подполковника Артура Гарифуллина, Сибирский мужской хор, заслуженные работники культуры Красноярского края Клара Полухина и Виталий Осипов, Надежда Самкова, Анна Игнатенко, Сергей Шабаев. Ведущие Татьяна Ушакова, Владимир Абакановский, Даниил Воронков, Данил Штикель, Максим Клиновицкий.
Прозвучат военные марши и музыка из кинофильмов, произведения советских и современных авторов, мелодии военных лет и народные песни.
Начало мероприятия в 20:00. Вход свободный.